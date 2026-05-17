शादी से पहले आग में झुलसी दुल्हन, फिर अस्पताल में दूल्हे ने भरी मांग; मंजर देख लोगों को फिल्म ‘विवाह’ की आई याद

Kanpur Wedding Fire Incident: उत्तर प्रदेश के कानपुर के घाटमपुर में फिल्म विवाह जैसा नजरा देखने को मिला, जब शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं. दरअसल समारोह से ठीक कुछ पल पहले घर में आग लग गई, जिससे पूरा परिवार झुलस गया.

इस हादसे में दुल्हन समेत 12 लोग घायल हो गए, लेकिन इन मुश्किल हालात के बीच दूल्हे ने एक ऐसा कदम उठाया, जिसने हर किसी की आंखों में आंसू ला दिए. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें पूरी खबर.

कैसे लगी आग?

घाटमपुर इलाके के जगन्नाथपुर गांव के रहने वाले जगदीश की बेटी श्वेता की शादी गुरुवार को होनी थी. बुधवार की रात घर पर मेहंदी और शादी से जुड़ी दूसरी रस्में चल रही थीं. रिश्तेदारों और मेहमानों की मौजूदगी में खाना बन रहा था, तभी अचानक गैस सिलेंडर के पाइप में रिसाव होने से आग भड़क उठी. अफरा-तफरी के बीच आग बुझाने की कोशिशें की गईं; लेकिन, गर्म तेल से भरी एक बड़ी कड़ाही पलट गई, जिससे कई लोग झुलस गए.

इस हादसे में दुल्हन श्वेता समेत कुल 12 लोग घायल हो गए. सभी घायलों को तुरंत एम्बुलेंस से घाटमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद, गंभीर रूप से घायल श्वेता को कानपुर के जाजमऊ में स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

दूल्हा अस्पताल पहुंचा

घटना की जानकारी मिलते ही दूल्हा विकास सिंह अपने परिवार के साथ अस्पताल पहुंच गया. हालात की गंभीरता को देखते हुए परिवार वालों ने शादी टालने की सलाह दी; लेकिन, विकास ने साफ कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह श्वेता का साथ नहीं छोड़ेगा. इसके बाद, दोनों परिवारों और अस्पताल प्रशासन की सहमति से यह तय किया गया कि बर्न वार्ड (जले हुए मरीज़ों का वार्ड) को ही शादी का मंडप बनाया जाएगा.

अस्पताल में भर्ती श्वेता के पास बैठकर विकास ने शादी की सभी रस्में पूरी कीं. उसने दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा और जीवन भर उसका साथ निभाने का वादा किया. इस बेहद भावुक दृश्य को देखकर अस्पताल का पूरा स्टाफ़ और परिवार के सदस्य रो पड़े. दुल्हन की हालत में सुधार हुआ है और उसका इलाज जारी है.