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UP Crime: शर्मनाक! बेटी को अश्लील वीडियो दिखाता था पिता और फिर उसके… कानपुर में बाप ने ही की बच्ची से हैवानियत

Kanpur Crime: महिला ने बताया कि पिछले दिनों वह अपने दोनों छोटे बच्चों को लेकर रिश्तेदार के घर लखनऊ गई थी. वहीं पर उसे पता चला कि बेटी के नाजुक अंगों से ब्लीडिंग हो रही है. वह तत्काल बेटी को लेकर अस्पताल पहुंची तो पता चला कि उसके साथ हुई दरिंदगी की वजह से ऐसा हुआ है.

By: Hasnain Alam | Published: June 6, 2026 6:44:39 PM IST

कानपुर में पिता ने किया बेटी का रेप
कानपुर में पिता ने किया बेटी का रेप


UP Crime News: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक बेहद ही शर्मनाक और रिश्तों को तार-तार करने वाला मामला सामने आया है. पूरा मामला कानपुर के सेन पश्चिम पारा क्षेत्र का है, जहां एक पिता अपनी ही 11 साल की नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बना रहा था. इसका खुलासा तब हुआ जब मां ने बेटी के नाजुक अंगों से ब्लीडिंग होता देखा. इसके बाद मां अपनी बेटी को लेकर अस्पताल पहुंची. फिर डॉक्टरों ने जो बात बताई उसे जानकर मां के पैरों तले जमीन खिसक गई.

फिलहाल बच्ची की मां ने पुलिस में शिकायत दे दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुटी है. पीड़िता की मां ने पुलिस को दिए शिकायत में बताया कि वह ईसाई परिवार से है. उसने साल-2014 में दूसरे समुदाय के युवक से लव मैरिज किया था. इसके अगले ही साल उसे एक बेटी पैदा हुई थी. फिर एक बेटा भी हुआ.

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उसने बताया कि अब तक तो सबकुछ ठीक रहा, लेकिन पिछले दिनों वह अपने दोनों छोटे बच्चों को लेकर रिश्तेदार के घर लखनऊ गई थी. वहीं पर उसे पता चला कि बेटी के नाजुक अंगों से ब्लीडिंग हो रही है. वह तत्काल बेटी को लेकर अस्पताल पहुंची तो पता चला कि उसके साथ हुई दरिंदगी की वजह से ऐसा हुआ है.

बेटी से सच जान थाने पहुंची मां

डॉक्टरों की ओर से बच्ची के साथ रेप की कहानी बताने पर पीड़िता को भरोसा नहीं हुआ. उसने पहले बेटी से बात की और पूरा घटनाक्रम जानने के बाद थाने पहुंचकर पुलिस को शिकायत दी.

वहीं बच्ची ने बताया कि उसे घर में अकेले देखकर पिता उसे अक्सर अश्लील वीडियो दिखाता था और फिर उसके साथ घिनौनी हरकत करता था. पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया है.

बच्ची का कराया गया मेडिकल

पुलिस के मुताबिक पीड़ित बच्ची का मेडिकल कराया गया है. मामले की जांच कराई जा रही है. आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके मुताबिक कार्रवाई होगी.

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