UP Crime: 4 महीने पहले चहेरी बहन को बनाया दुल्हन, कुछ ही दिनों में हुआ ऐसा कांड, उतार दिया मौत के घाट और खुद भी…

Kanpur, Uttar Pradesh: प्रदेश के कानपुर जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. बर्रा सात इलाके में एक नवविवाहित दंपति के शव मिले हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरान है.

पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार युवक सौरभ सविता (23) ने अपनी पत्नी शालिनी उर्फ रानी (20) से चार महीने पहले परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी. वो दोनों रिश्ते में चचेरे भाई-बहन थे, इस वजह से घरवाले विरोध कर रहे थे.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, सौरभ सविता (23) और शालिनी उर्फ रानी (20) जोकि चचेरे भाई-बहन थे, तीन साल से प्रेम संबंध में थे. सौरभ के पिता नरेश सविता सचेंडी में सैलून चलाते थे और सौरभ भी उन्हें काम में मदद करता था. सौरभ सविता (23) और शालिनी उर्फ रानी (20) तीन साल से प्रेम संबंध में थे. चार महीने पहले ही परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी. शादी के बाद दोनों दिल्ली जाकर रहने लगे थे.

कुछ दिन पहले शालिनी ने अपने घरवालों को फोन करके बताया कि उसकी तबियत नहीं ठीक है, इसलिए वो दोनों कानपुर वापस आ रहे हैं. वो दोनों बर्रा सात में किराए के मकान में रह रहे थे. मंगलवार को अचानक पता चला कि सौरभ ने शालिनी की दुपट्टे से गला कसकर हत्या कर दी और इसके बाद खुद भी फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली. सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़कर दोनों के शवों को बाहर निकाला. फॉरेंसिक टीम घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटा रही है.

पड़ोसी ने दी जानकारी

मंगलवार दोपहर को, जब पहली मंजिल पर रहने वाली नीलम नाम की महिला छत पर कपड़े सुखाने जा रही थीं, तो उन्हें रोशनदान से दूसरी मंजिल पर कमरे के अंदर सौरभ फंदे से लटका हुआ दिखा, जिसे देखते ही उन्होंने तुरंत मकान मालिक को इसकी सूचना दी.

सूचना मिलते ही बर्रा पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने अंदर से बंद दरवाजे की कुंडी तोड़ी. अंदर पहुंचने पर पुलिस ने देखा कि कमरे के अंदर चटाई पर शालिनी का शव पड़ा था. उसकी गर्दन पर कपड़े से कसे जाने के निशान थे. शालिनी के शव के पास रखे एक रजिस्टर पर शालिनी के मौसा का फोन नंबर लिखा था, जिस पर पुलिस ने संपर्क कर घटना की जानकारी दी. क्राइम सीन के आधार पर पुलिस का मानना है कि सौरभ ने पहले अपनी पत्नी शालिनी की हत्या की और उसके बाद आत्महत्या की. पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए दोनों के मोबाइल फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया अकाउंट्स की गहन जांच कर रही है. इसके अलावा परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि इस दुखद घटना के पीछे की वजह का खुलासा हो सके.