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Kanpur News: 38 साल की भाभी का 18 साल के देवर पर आया दिल, रात के अंधेरे में कमरे पर बुलाया, फिर…

Kanpur News:  एक मुलाकात के बाद 38 साल की भाभी पर 18 साल का देवर फिदा हो गया. पिछले दिनों रात को भाभी ने देवर को बुला लिया.

By: JP Yadav | Published: September 9, 2026 3:08:03 PM IST

Kanpur News: 38 साल की भाभी का 18 साल के देवर पर आया दिल, रात के अंधेरे में कमरे पर बुलाया, फिर...
Kanpur News: 38 साल की भाभी का 18 साल के देवर पर आया दिल, रात के अंधेरे में कमरे पर बुलाया, फिर...


Kanpur News:  अवैध संबंध या फिर विवाहेतर संबंध जहां एक और जहां अनैतिक है, तो वही इसका परिणाम हमेशा जीवन बर्बाद करने वाला है. कई बार तो यह पारिवारिक और सामाजिक रूप से बेहद गंभीर और विनाशकारी भी हो सकता है.  कभी-कभार तो यह पति-पत्नी के बीच तलाक का आधार भी बन जाता है. भारत में अब व्यभिचार (Adultery) आपराधिक श्रेणी में नहीं आता है, यानी इसके लिए सीधे तौर पर जेल की सजा का प्रावधान खत्म हो चुका है. यह अलग बात है कि अवैध संबंध हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act) के तहत तलाक का एक ठोस और वैध आधार है. अब उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से एक चौकाने वाला मामला सामने आया है, जिससे ना केवल महिला और पुरुष नैतिक रूप से समाज के कटघरे में है, बल्कि इसकी वजह से दो परिवारों की बदनामी भी हो रही है.

पूरा मामला कानपुर के छांजा गांव का है. यहां पर एक महिला को अपने देवर से इश्क लड़ाना भारी पड़ गया. दोनों का इश्क लंबे समय से चल रहा था. दोनों समाज और परिवार के डर से मिलते थे. यह सिलसिला कई महीनों से चल रहा था. हैरत की बात यह है कि दोनों के परिवारों की इसका भनक तक नहीं लगी. इसका खुलासा तब हुआ जब मंगलवार की आंधी रात को प्रेमी देवर अपनी भाभी से मिलने घर पर दीवार कूदकर आ गया. 

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कमरे में आवाज सुनकर जागे परिवार के लोग

बताया जा रहा है कि 38 वर्षीय  भाभी अपने 18 वर्ष के प्रेमी के साथ उस समय रंगे हाथ पकड़ी गई जब दोनों रात के अंधेरे में मुलाकात के दौरान गलत काम कर रहे थे. आवाज आने पर परिवार के लोग कमरे में गए तो भाभी के प्रेमी युवक ने भागने की कोशिश की. इसके बाद परिजन ने प्रेमी को 30 घंटे तक बंधक बनाए रखा. रातभर दोनों को जमकर पीटा. इसके बाद पेड़ से बांध दिया. बताया जा रहा है कि युवक रातभर छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन महिला के पति और परिवार के अन्य सदस्यों से सुबह तक इंतजार किया.

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कैसे छूटा युवक

बताया जा रहा है कि रातभर पिटाई के चलते युवक सुबह जोर-जोर से रोने लगा. पड़ोसियों को जानकारी लगी तो मौके पर पहुंच गए. इसी दौरान किसी गांव वाले ने पुलिस को शिकायत कर दी. पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को वहां से छुड़ाया गया, इस दौरान पुलिस की ग्रामीणों से भी झड़प हो गई.

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Tags: UP News
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