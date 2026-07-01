UP: बीच सड़क घर की बहू की उतारी इज्जत, पहले देवर ने भाभी को चप्पलों से पीटा; फिर फाड़े कपड़े

Kanpur Devar Beat Bhabhi: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक देवर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी भाभी और भाई पर बीच सड़क पर हमला कर दिया. पति और तीन साल की बेटी के साथ ससुराल गई महिला को सड़क पर चप्पलों से पीटा गया और उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए. घटना का एक वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ.

20 सेकंड के वायरल वीडियो में आरोपी ने महिला को बार-बार आठ चप्पलों से मारा और 11 थप्पड़ मारे. उसके पति को भी पीटा गया. मारपीट के दौरान दंपत्ति की तीन साल की बेटी भी गिरकर घायल हो गई. बेरहमी से पीटे जाने के बाद महिला बीच सड़क पर बेहोश हो गई. पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जीजा और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना कानपुर देहात के गुजैनी इलाके में हुई. इलाके की रहने वाली पीड़िता ने बताया कि 15 साल पहले उसकी शादी बर्रा-8 के एक फर्नीचर बनाने वाले से हुई थी. महिला के मुताबिक, ससुराल के पास रहने वाले संदीप सचान की उस पर बुरी नजर थी. जब ससुराल वाले विरोध करते थे, तो वह लगभग रोज़ाना उनसे लड़ती थी. इसी वजह से वह डेढ़ साल पहले ससुराल छोड़कर किराए के मकान में रहने लगी.

उसका पति पिछले 15 दिनों से बीमार था, इसलिए वह मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे अपने पति और तीन साल की बेटी के साथ उनके साथ रहने की बात करने गई थी. जब वह पहुंची, तो उसके ससुराल वालों ने एतराज किया. इलाके में रहने वाले उसके देवर और उसके दोस्त संदीप ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी.

कपड़े फाड़ घर से निकाल दिया

जब महिला ने विरोध किया, तो उन्होंने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसे घर से निकाल दिया. पीड़िता के मुताबिक, वह अपने पति और बेटी के साथ बाइक पर शिकायत दर्ज कराने थाने जा रही थी, तभी उसके देवर ने उसे एक के बाद एक दो थप्पड़ मारे. संदीप ने उसका पीछा किया और दोनों ने उसे चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया. जब उसके पति ने विरोध किया, तो उन्होंने उसे भी अंधाधुंध थप्पड़ मारे.

तीन साल की बेटी घायल

मारपीट के दौरान बाइक गिरने से उसकी तीन साल की बेटी घायल हो गई. बेरहमी से पिटाई के बाद विवाहिता सड़क पर बेहोश हो गई. मौके पर मौजूद एक युवक ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया. बुधवार को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद गुजैनी पुलिस हरकत में आई. डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी संदीप सचान और उसके साले के खिलाफ केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है.