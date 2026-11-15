Kanpur Crime: हादसा या हत्या? महिला मित्र से मिलने पहुंचा था युवक, छठी मंजिल से गिरकर हुई मौत; पुलिस के सामने कई सवाल

Kanpur Sambhav Khandelwal Death: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक युवक की शनिवार 14 नवंबर 2026 को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. वह अपनी महिला मित्र से मिलने उसके अपार्टमेंट पहुंचा था, लेकिन कुछ ही देर बाद छठी मंजिल से नीचे गिर गया. आखिर ऐसा क्या हुआ कि युवक की जान चली गई? क्या यह महज एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई साजिश छिपी है? फिलहाल पुलिस दोनों ही एंगल से मामले की जांच कर रही है. घटना के बाद से अपार्टमेंट में लगे CCTV कैमरे और युवती के परिवार के सदस्यों से पूछताछ जांच का अहम हिस्सा बन गए हैं.

महिला मित्र से मिलने पहुंचा था संभव

मामला कानपुर के बिठूर थाना इलाके के सिंहपुर स्थित रुद्रा ग्रीन्स अपार्टमेंट का है. यहां शनिवार शाम छठी मंजिल से गिरकर 22 साल के संभव खंडेलवाल की मौत हो गई. संभव कौशलपुरी निवासी कागज कारोबारी विशाल खंडेलवाल का इकलौता बेटा था.

जानकारी के मुताबिक, संभव शनिवार अपार्टमेंट के टावर-2 में स्थित फ्लैट नंबर 6-ए में अपनी महिला मित्र से मिलने पहुंचा था. दोनों के बीच करीब दो साल से दोस्ती थी और इसी वजह से उसका युवती के घर आना-जाना लगा रहता था. युवती के परिवार के लोग भी इस दोस्ती से परिचित थे.

फ्लैट में मौजूद था महिला का परिवार

बताया जा रहा है कि जब संभव महिला के फ्लैट पर पहुंचा, तो उसकी गर्लफ्रेंड, छोटा भाई, मामा और मामी मौजूद थे. महिला की मां किसी काम से बाहर गई थीं. अचानक संभव फ्लैट की बालकनी से गिर गया. युवक के गिरने की आवाज से अपार्टमेंट में अफरा-तफरी मच गई. आस-पास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. महिला के परिवार की मदद से संभव को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस हत्या के एंगल से भी जांच कर रही

घटना की सूचना मिलने पर बिठूर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और जरूरी सबूत इकट्ठा किए. पुलिस ने महिला की दोस्त और उसके परिवार वालों से पूछताछ की है. अपार्टमेंट से CCTV फुटेज भी चेक की जा रही है.

DCP वेस्ट SM कासिम आबिदी के मुताबिक, युवक की मौत की जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है. बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फिलहाल, मृतक के परिवार की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है. पुलिस का कहना है कि अगर शिकायत मिलती है तो नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस की जांच अब इस बात पर फोकस है कि संभव छठी मंजिल से कैसे गिरा. क्या यह एक हादसा था या घटना के पीछे कोई और वजह थी? CCTV फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मामले में साफ जानकारी मिलने की उम्मीद है.