Kanpur Crime: 15-20 राउंड फायरिंग, खून से लथपथ हुए पिता-पुत्र समेत 4 लोग… कानपुर में जमीन विवाद ने लिया खौफनाक रूप

Kanpur Firing Case: यूपी के कानपुर में जमीन के एक टुकड़े पर कब्जे की कोशिश इतनी खतरनाक हो जाएगी, इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था. खेत की मेड़ पर कुछ पिलर लगाए जा रहे थे, लेकिन जब दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया तो विवाद गोलियों की बौछार में बदल गया. देखते ही देखते गांव में चीख-पुकार मच गई. आरोप है कि हमलावरों ने दोनाली बंदूक और तमंचों से एक-दो नहीं, बल्कि 15 से 20 राउंड गोलियां चलाईं. इस खूनी संघर्ष में पिता-पुत्र समेत चार लोग घायल हो गए. घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठे हैं.

तीन बीघा ज़मीन को लेकर विवाद

मामला कानपुर के बिधनू थाना इलाके के दहेली उजागर गांव का है. रामजी पुरवा के रहने वाले महेश राजपूत के मुताबिक, उन्होंने करीब दो साल पहले अपने पिता रोशनलाल के नाम गांव में तीन बीघा ज़मीन खरीदी थी. उनका परिवार इस ज़मीन पर खेती करता था. आरोप है कि 13 अक्टूबर को गांव के ही मुन्ना सिंह राठौर के परिवार वालों ने पास के एक बाग की रजिस्ट्री कर दी और फिर उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश करने लगे. महेश ने इस बारे में बिधनू थाने, थाना दिवस और IGRs पोर्टल पर शिकायत की. हालांकि, उनका आरोप है कि उनकी शिकायत के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

खंभे लगाने का विरोध करने पर गोलियां चलीं

महेश के मुताबिक, सोमवार को वह अपने बेटे साहिल, भाई अखिलेश और भतीजे शिबू के साथ अपने खेत पर पहुंचे. दूसरे पक्ष के लोग बाउंड्री पर सीमेंट के खंभे लगाकर ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे थे. जब उसने विरोध किया तो मुन्ना सिंह राठौर और उसके भतीजे सागरपाल सिंह राठौर ने करीब 10 और लोगों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी.

आरोप है कि इसके बाद हमलावरों ने डबल बैरल बंदूक और पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी. करीब 15 से 20 राउंड फायरिंग हुई. महेश के हाथ, सिर और पैर में गोली लगी, जबकि अखिलेश और शेबू के पैर में और साहिल की कमर के निचले हिस्से में गोली लगी. चारों को पहले बिधनू CHC ले जाया गया, जहां से उन्हें गंभीर हालत में कानपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया.

पुलिस पर डेढ़ घंटे देर से पहुंचने का आरोप

घायलों और उनके परिवारों का आरोप है कि उन्होंने 112 पर कॉल किया था, लेकिन पुलिस करीब डेढ़ घंटे बाद मौके पर पहुंची. स्टेशन हाउस ऑफिसर तेज बहादुर सिंह ने मामले को साफ करते हुए कहा कि उनका CUG नंबर नेटवर्क से बाहर था और वह कंट्रोल रूम से वायरलेस मैसेज मिलने के बाद मौके पर पहुंचे थे.

एक आरोपी हिरासत में

घटना की जानकारी मिलने पर एडिशनल कमिश्नर विपिन टाडा मौके पर पहुंचे. उन्होंने पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की और शिकायत पर कार्रवाई में लापरवाही के लिए स्टेशन हाउस ऑफिसर को फटकार लगाई. बिठूर के MLA अभिजीत सिंह सांगा भी घायलों का हाल जानने अस्पताल गए और कार्रवाई का भरोसा दिया.

पुलिस के मुताबिक, मुन्ना सिंह को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए चार टीमें बनाई गई हैं. पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.