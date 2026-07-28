पत्नी जमीन पर तो पति फंदे से लटका मिला! 4 महीने पहले भागकर की थी शादी; किराए के कमरे में मिली लव मैरिज करने वाले चचेरे भाई-बहन की लाश

Kanpur Cousin Love Marriage Death: उत्तर प्रदेश के कानपुर से मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जिस जोड़े ने महज चार महीने पहले परिवार की नाराजगी के बावजूद प्रेम विवाह कर अपनी नई जिंदगी शुरू की थी, उसी की कहानी दर्दनाक अंत तक पहुंच गई. किराए के कमरे में पति फंदे से लटका मिला, जबकि पत्नी का शव जमीन पर पड़ा था.

कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और मौके पर मिले कुछ सुरागों ने पूरे मामले को और रहस्यमय बना दिया है. पुलिस हत्या के बाद खुदकुशी की आशंका जता रही है, जबकि युवती का परिवार इसे पारिवारिक दबाव का नतीजा बता रहा है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें की आखिर यह पूरा मामला क्या है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, मामला कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र का है. आज करीब 4 बजे बर्रा-7 स्थित एसएस ब्लॉक में किराए के कमरे से पति-पत्नी के शव बरामद हुए. मृतकों की पहचान सचेंडी निवासी सौरभ सविता (23) और रानी (20) के तौर पर हुई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सौरभ का शव कमरे में पंखे से लटका हुआ था, जबकि रानी का शव फर्श पर पड़ा मिला. युवती के गले पर दबाव के निशान पाए गए हैं.

चार महीने पहले किया था प्रेम विवाह

परिजनों के मुताबिक सौरभ और रानी पिछले करीब तीन सालों से एक-दूसरे को जानते थे और उनके बीच प्रेम संबंध था. दोनों रिश्ते में चचेरे भाई-बहन बताए जा रहे हैं, जिसके कारण परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था. विरोध के बावजूद करीब चार महीने पहले दोनों ने पंचायत के बाद सचेंडी थाने में प्रेम विवाह कर लिया. शादी के बाद वे दिल्ली चले गए थे. करीब पांच दिन पहले ही दोनों कानपुर लौट और बर्रा-7 में किराए का कमरा लेकर रहने लगे थे.

रोशनदान से दिखा फंदे पर लटका शव

मकान मालिक के अनुसार, दूसरी मंजिल पर रहने वाली एक महिला छत पक कपड़े सुखाने जा रही थीं. तभी रोशनदान से उन्होंने तीसरी मंजिल के कमरे में एक युवक को फंदे से लटका देखा. सूचना मिलने पर मकान मालिक मौके पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया, जहां दोनों के शव मिले.

पुलिस की जांच में क्या है आशंका

पुलिस की शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि पहले पति ने पत्नी का गला दबाकर उसे मार डाला फिर खुद फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली. हालांकि, मौत की असली वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही सामने आएगी.

वहीं दूसरी तरफ रानी के परिजनों का आरोप है कि प्रेम विवाह से सौरभ का परिवार खुश नहीं था. उनका कहना है कि शादी के बाद दोनों लगातार पारिवारिक दबाव का सामना कर रहे थे, जिससे उनके रिश्ते में तनाव बढ़ गया था. परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

सिंदूर ने बढ़ाया रहस्य

फोरेंसिक टीम को कमरे से कुछ ऐसे सुराग भी मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है. कमरे में सिंदूर बिखरा हुआ मिला. रानी की मांग सिंदूर से भरी थी और सौरभ के दाहिने हाथ पर पर सिंदूर लगा हुआ था. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना से पहले कमरे में आखिर क्या हुआ था? पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है.