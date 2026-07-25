कोडीन सिरप तस्करी केस में बड़ा खुलासा, ₹25 हजार के इनामी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जांच तेज

Kanpur Codeine Cough Syrup Case: कानपुर में प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी से जुड़े चर्चित मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. करीब 10 महीने से फरार चल रहे मुख्य आरोपी वेद प्रकाश शिवहरे को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी पर ₹25 हजार का इनाम घोषित था. पुलिस का मानना है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद पूरे नेटवर्क से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं.

पुलिस के अनुसार, वेद प्रकाश शिवहरे मामले का मुख्य आरोपी था और एफआईआर दर्ज होने के बाद से लगातार फरार चल रहा था. गिरफ्तारी से बचने के लिए वह बार-बार अपना ठिकाना बदल रहा था. इतना ही नहीं, उसने मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी दूरी बना ली थी, ताकि पुलिस उसकी लोकेशन का पता न लगा सके.

2.5 लाख से ज्यादा बोतलों की तस्करी का आरोप

जांच में सामने आया है कि आरोपी पर 2.5 लाख से अधिक कोडीन युक्त कफ सिरप की बोतलों की अवैध सप्लाई करने का आरोप है. पुलिस का दावा है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि संगठित नेटवर्क का मामला है, जिसकी कड़ियां अब आरोपी से पूछताछ के दौरान जुड़ने की उम्मीद है.

एक महीने की निगरानी के बाद मिली सफलता

आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस के साथ-साथ मुखबिर तंत्र की भी मदद ली. करीब एक महीने तक लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर रखी गई. इसके बाद SWAT और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया. कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

अक्टूबर 2025 में दर्ज हुआ था मामला

इस पूरे मामले की शुरुआत 10 अक्टूबर 2025 को हुई थी. औषधि निरीक्षक की शिकायत पर कलक्टरगंज थाने में प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था. जांच आगे बढ़ी तो वेद प्रकाश शिवहरे का नाम मुख्य संचालक के रूप में सामने आया और तभी से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी.

अवैध संपत्तियों पर भी चलेगी कार्रवाई