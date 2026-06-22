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UP Crime: महिलाओं-लड़कियों को दर्द से तड़पते देखने में… पकड़ा गया सनकी दिलशाद, करता था केमिकल से हमला

Kanpur Crime: सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपी के घर तक पहुंच गई और उस पर निगरानी शुरू कर दी. पुलिस के अनुसार जब आरोपी दिलशाद एक बार फिर साइकिल से किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से निकला, तब उसे पकड़ लिया गया.

By: Hasnain Alam | Published: June 22, 2026 8:07:37 PM IST

कानपुर में केमिकल से हमला करने वाला गिरफ्तार
कानपुर में केमिकल से हमला करने वाला गिरफ्तार


UP Crime News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है, जो महिलाओं और लड़कियों पर केमिकल फेंककर उन्हें घायल कर देता था. उसने पुलिस की पूछताछ में जो बात कही है, उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. पुलिस की पूछताछ में उसने कहा है कि महिलाओं को दर्द से तड़पते देखने में उसे मजा आता था. यही वजह थी कि वह राह चलती महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाता था.

पूरा मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है. तीन दिन पहले एक नर्स ड्यूटी खत्म कर घर लौट रही थी, तभी रास्ते में किसी अज्ञात व्यक्ति ने उस पर केमिकल फेंक दिया. केमिकल इतना तेज था कि उसकी हथेली की त्वचा बुरी तरह झुलस गई. घटना के कुछ समय बाद ही कोचिंग से लौट रही एक छात्रा पर भी केमिकल फेंका गया. हालांकि, इस बार केमिकल उसके शरीर के बजाय कपड़ों पर गिरा, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

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शुरुआत में नहीं हो सकी आरोपी की पहचान

इसके बाद पीड़िताओं की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई. शुरुआत में आरोपी की पहचान नहीं हो सकी, क्योंकि किसी ने उसे स्पष्ट रूप से देखा नहीं था. पुलिस ने इलाके के दर्जनों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. जांच के दौरान एक साइकिल सवार युवक दोनों घटनास्थलों के आसपास संदिग्ध गतिविधियों में नजर आया.

सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपी के घर तक पहुंच गई और उस पर निगरानी शुरू कर दी. पुलिस के अनुसार जब आरोपी दिलशाद एक बार फिर साइकिल से किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से निकला, तब उसे पकड़ लिया गया. तलाशी में उसके पास से केमिकल से भरी शीशी और चरस बरामद हुई.

नाबालिग लड़की से रेप का भी कर चुका है प्रयास

पुलिस की पूछताछ में दिलशाद ने न केवल हाल की दोनों घटनाओं को कबूल किया, बल्कि इससे पहले भी कई बार महिलाओं और लड़कियों पर केमिकल फेंकने की बात स्वीकार की. जांच में यह भी सामने आया कि करीब तीन साल पहले वह एक नाबालिग लड़की को जबरन झाड़ियों में खींचकर रेप का प्रयास करने के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत जेल जा चुका है.

फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है. यह पता लगाया जा रहा है कि वह केमिकल कहां से लाता था और क्या अन्य घटनाओं में भी उसकी भूमिका रही है.

Tags: crime newshome-hero-pos-3kanpur newsUP News
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