चाय में क्या मिला रही थी पत्नी? पहले पिता, फिर मां और खुद बीमार पड़ा…कैमरे ने खोले चौंकाने वाले राज

Kanpur Poison Case: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पति-पत्नी के रिश्ते में विश्वास, घरेलू सुरक्षा और साजिश को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया है कि वह चाय में रासायनिक पदार्थ मिलाकर उसे धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी. पति का दावा है कि लंबे समय से चल रहे शक के बाद उसने घर में हिडन कैमरे लगवाए. उसका कहना है कि कैमरों की रिकॉर्डिंग में पत्नी चाय में एक छोटी शीशी से कोई पदार्थ मिलाती हुई दिखाई दी. इसी कथित वीडियो के आधार पर पुलिस में शिकायत दी गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

व्यवहार पर होने लगा था शक

जानकारी के मुताबिक, रावतपुर निवासी हिमांशु पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और पुणे में कार्यरत हैं. उनकी पत्नी ज्योति गुप्ता सरकारी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन हैं. दोनों की शादी करीब दो वर्ष पहले हुई थी.हिमांशु का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही उन्हें पत्नी के व्यवहार पर संदेह होने लगा था. उनके अनुसार, घर में अक्सर विवाद की स्थिति रहती थी और इसी बीच परिवार के सदस्यों की तबीयत भी लगातार खराब होने लगी.

पहले पिता, फिर मां और बाद में खुद की तबीयत बिगड़ी

हिमांशु का दावा है कि सबसे पहले उनके पिता की तबीयत खराब हुई. इसके बाद उनकी मां और फिर स्वयं उनकी सेहत बिगड़ने लगी. उनका कहना है कि तीनों में बीमारी के लक्षण लगभग एक जैसे थे, जिससे उनका संदेह और गहरा हो गया. इसी के बाद उन्होंने मामले की सच्चाई जानने के लिए घर में हिडन कैमरे लगाने का फैसला किया.

किचन में लगाए हिडन कैमरे

पति के अनुसार, उन्होंने बिना किसी को बताए घर के अलग-अलग हिस्सों में हिडन कैमरे लगाए, जिनमें रसोईघर में भी दो कैमरे शामिल थे. हिमांशु का दावा है कि रिकॉर्डिंग देखने पर उनकी पत्नी चाय तैयार करने के बाद एक छोटी शीशी से उसमें कोई पदार्थ मिलाती हुई दिखाई दी. उनका कहना है कि जब उन्होंने इस बारे में पत्नी से सवाल किया तो जवाब देने के बजाय विवाद शुरू हो गया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी मां ने भी एक दिन पत्नी को चाय में कुछ मिलाते हुए देखा था.

पैथोलॉजी जांच में समान लक्षण मिलने का दावा

हिमांशु का कहना है कि संदेह बढ़ने के बाद उन्होंने अपनी, अपने पिता और मां की पैथोलॉजी जांच कराई. उनका दावा है कि तीनों की रिपोर्ट में समान प्रकार के लक्षण सामने आए. हालांकि इन रिपोर्टों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है और पुलिस जांच का हिस्सा हैं. पति ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने पूरे मामले की जानकारी अपने साले को दी थी.

उनका दावा है कि साले ने 70 लाख रुपये देने पर तलाक कराने और मामला खत्म कराने की बात कही. साथ ही आरोप लगाया कि रुपये नहीं देने की स्थिति में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी भी दी गई. इन आरोपों की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस जांच के दौरान इनकी भी पड़ताल करेगी.

क्राइम शो देखकर योजना बनाने का भी लगाया आरोप

हिमांशु ने यह भी दावा किया कि उनकी पत्नी टीवी पर प्रसारित होने वाले अपराध आधारित कार्यक्रम देखकर उसी तरह की योजना अपनाने की बात करती थी. हालांकि यह केवल शिकायतकर्ता का आरोप है और इसकी पुष्टि किसी स्वतंत्र जांच या आधिकारिक बयान से नहीं हुई है.

कैमरे की रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपी

पूरे मामले के बाद हिमांशु ने पुलिस आयुक्त से शिकायत की और कथित हिडन कैमरे की रिकॉर्डिंग भी पुलिस को उपलब्ध कराई. अब पुलिस वीडियो, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है. पुलिस बोली- जांच के बाद ही सामने आएगी सच्चाई मामले पर एसीपी दिलीप सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पत्नी ने चाय में कोई रासायनिक पदार्थ मिलाकर पिलाया. उन्होंने कहा कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. कथित सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल सभी आरोप जांच के दायरे में हैं और मामले की सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी.