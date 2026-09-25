Kanpur Businessman Vineet Minocha Murder: पापा की ‘गर्लफ्रेंड्स’ कानपुर के व्यापारी के मर्डर में आया ट्विस्ट, बहू आएगी जेल से बाहर!

Kanpur Businessman Vineet Minocha Murder: कानपुर के व्यापारी विनीत मिनोचा की हत्या के मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई, जब पुलिस जांच में पता चला कि वास्तव में व्यापारी के बेटे ने ही हत्या की साजिश रची थी, जबकि बहू शालू का इसमें कोई हाथ नहीं है. फिलहाल शालू अपने ही ससुर की हत्या के आरोप में जेल में है, जिसकी रिहाई की तैयारी शुरू हो गई है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, विनीत मिनोचा के बेटे सुब्रत ने तीन महीने में हत्या की साजिश रची और इसके लिए अपनी पत्नी शालू को भी फंसाया. पुलिस सच्चाई सामने लाने में सफलता हत्या के 19 दिन बाद और सुब्रत, शालू और उसके पिता की हत्या के लिए उसके द्वारा नियुक्त किए गए हिटमैन में से एक से पूछताछ के दौरान मिली.

60 वर्षीय विनीत मिनोचा अपने बेटे सुब्रत के साथ कानपुर के बिरहाना रोड पर एक फार्मास्युटिकल फर्म चलाते थे. उनकी 5 सितंबर को कानपुर के कल्याणपुर में उनके रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट में चाकू मारकर हत्या कर दी गई. छुरा घोंपने के लिए मूल हत्या की योजना को खारिज कर दिया गया. दरअसल सुब्रत ने कथित तौर पर अपने पिता की मौत को आकस्मिक दिखाने की योजना बनाई थी.

हत्या के लिए उसने अपने पिता के पूर्व कर्मचारी विशाल और उसके सहयोगी राजकिशोर को सुपारी दी थी. हालांकि, उसकी मूल योजना हमलावरों को तकिए से विनीत का दम घोंटने की थी और बाद में दावा करना था कि उसके पिता की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी. हत्या के दिन अचानक योजना आखिरी मिनट में बदल गई जब विनीत ने दो हमलावरों को अपने अपार्टमेंट में छिपे हुए देखा.

बेटे को पिता की ‘प्रेमी’ को संपत्ति हस्तांतरित होने का डर था

पुलिस ने कहा कि सुब्रत ने कथित तौर पर इस डर से अपने पिता की हत्या की साजिश रची कि फार्मा व्यापारी जिसके कथित तौर पर कई महिलाओं के साथ संबंध थे, वह अपनी संपत्ति किसी अन्य महिला को हस्तांतरित कर सकता था.

कर्ज में डूबा था सुब्रत

यह बात भी सामने आई है कि बेटा सुब्रत कर्ज में डूबा हुआ था और उसे अपने पिता द्वारा दिया जाने वाला 40,000 रुपये का मासिक भत्ता अपनी जीवनशैली को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त लगता था. दरअसल, सुब्रत पर लोन था और ईएमआई के लिए हर महीने लगभग 55,000 रुपये का भुगतान करना पड़ता था. सुब्रत ने विभिन्न बैंकों से ऋण लिया था और उन पर अन्य देनदारियां भी थीं, जिससे उनका कुल कर्ज लगभग 40 लाख रुपये हो गया था.

बहू की गिरफ्तारी के बाद बड़ा मोड़

विनीत मिनोचा की हत्या 5 सितंबर को हुई थी. एक दिन बाद ही पुलिस ने कथित सुपारी किलर विशाल और राजकिशोर के अलावा विनीत की बहू और सुब्रत की पत्नी शालू मनोचा को गिरफ्तार कर लिया.

हालांकि, मामले ने गुरुवार को एक बड़ा मोड़ ले लिया जब पुलिस को पता चला कि सुब्रत ने अपनी पत्नी को हत्या के लिए फंसाया था. कल्याणपुर थाने में शालू और विशाल का सामना सुब्रत से कराया गया. पूछताछ के दौरान विशाल ने पुलिस को बताया कि सुब्रत ने ही उसे हत्या के लिए काम पर रखा था और उसे हत्या के बाद गिरफ्तार शालू का नाम लेने का निर्देश दिया था.

पत्नी को फंसाना क्यों चाहता था सुब्रत?

सुब्रत ने कथित तौर पर अपराध कबूल कर लिया है. यह पूछे जाने पर कि वह शालू को क्यों फंसाना चाहता था. इस पर सुब्रत ने पुलिस को बताया कि शालू और विशाल अच्छी तरह से परिचित थे और उसका मानना ​​​​था कि इन संबंधों से पुलिस के लिए उसकी पत्नी पर संदेह करना आसान हो जाएगा.

शालू ने सुब्रत का कर्ज चुकाने में मदद की

पुलिस ने कहा कि कभी-कभार पारिवारिक मतभेदों के अलावा, शालू और सुब्रत के बीच अच्छे संबंध थे. अतीत में उसने अपने पिता से 14 लाख रुपये की व्यवस्था करके अपना कर्ज चुकाने में भी मदद की थी. पुलिस के अनुसार, सुब्रत कथित तौर पर शराब पीने, जुआ खेलने और सट्टेबाजी की आदतों के कारण भारी कर्ज में डूबा हुआ था. हालांकि शालू को मामले में क्लीन चिट नहीं दी गई है, लेकिन हत्या में सुब्रत की भूमिका के बारे में नए खुलासे से उसकी रिहाई की संभावना बढ़ गई है.