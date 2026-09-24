कानपुर हत्याकांड: 15 लाख का कर्ज, करोड़ों की संपत्ति पर पैनी नजर… बेटा ही निकला बाप का कातिल, शूटर को दिए 6 लाख, फिर बहू को बनाया बलि का बकरा!

Kanpur Businessman Murder Case: कानपुर के करोड़पति कारोबारी के हत्याकांड मामले ने अब एक बिल्कुल नया और अप्रत्याशित मोड़ ले लिया है. शुरुआत में पुलिस को ऐसा लगा था कि 60 साल के दवा कारोबारी (फार्मा ट्रेडर) विनीत मिनोचा की हत्या के पीछे उनकी अपनी बहू शालू मिनोचा का हाथ है और उसने ही साजिश रची है. लेकिन जैसे-जैसे पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस की गहराई से जांच की, एक ऐसा खौफनाक और चौंकाने वाला सच सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया. दरअसल, विनीत मिनोचा की हत्या का कोई और नहीं बल्कि उनका अपना ही बेटा सुब्रत मिनोचा मास्टरमाइंड निकला. सुब्रत ने पुलिस की पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है और यह सनसनीखेज खुलासा किया है कि उसने ही अपने पिता को रास्ते से हटाने के लिए शूटर विशाल गौतम को 6 लाख रुपये की सुपारी दी थी. इतना ही नहीं, सुब्रत ने उस शूटर को यह भी साफ निर्देश दिए थे कि अगर वह पकड़ा जाए, तो सारा इल्जाम उसकी पत्नी शालू मिनोचा पर मढ़ देना.

5 सितंबर को कल्याणपुर के रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट में विनीत मिनोचा की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने पहले बहू शालू और शूटर विशाल व राजकिशोर को गिरफ्तार किया था, लेकिन जब कस्टडी रिमांड के दौरान शूटर और बेटे को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की गई, तो पूरी साजिश की परतें खुलकर सामने आ गईं.

बेटे ने ही रची पिता की हत्या की खौफनाक साजिश

कानपुर के कल्याणपुर इलाके में दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या के मामले में पुलिस की शुरुआती थ्योरी तब पूरी तरह पलट गई जब मृतक का बेटा सुब्रत ही इस खूनी खेल का मास्टरमाइंड निकला. पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल और जांच अधिकारियों के मुताबिक, सुब्रत पर करीब 15 लाख रुपये का कर्ज था और उसे डर था कि उसके पिता अपनी संपत्ति किसी और के नाम न कर दें. संपत्ति और पैसों के विवाद के चलते सुब्रत ने अपने ही पिता के खून का सौदा कर डाला. उसने शूटर विशाल गौतम को 6 लाख रुपये देकर इस मर्डर को अंजाम दिलवाया ताकि मामला बिल्कुल नेचुरल डेथ या आपसी रंजिश जैसा लगे.

Kanpur, Uttar Pradesh: On the murder case, Police Commissioner Raghubir Lal says, “Today, the deceased’s son, Suvrat, has been arrested. He has disclosed the entire sequence of events, and he had a major role in the murder. Two accused who had committed the murder had already… pic.twitter.com/Fj8WiG0W7K — IANS (@ians_india) September 24, 2026

शूटर ने उगला सच, पत्नी पर इल्जाम लगाने की थी प्लानिंग

शुरुआती जांच में जब पुलिस ने शूटर विशाल गौतम से पूछताछ की थी, तो उसने बहू शालू मिनोचा का नाम लिया था और कहा था कि शालू ने ही उसे सुपारी दी थी. लेकिन जब पुलिस ने विशाल और सुब्रत को आमने-सामने बैठाकर कड़ाई से पूछताछ की, तो विशाल की हिम्मत टूट गई. उसने नया बयान देते हुए बताया कि असल में यह डील सुब्रत के साथ हुई थी और सुब्रत ने ही उसे साफ-साफ कहा था कि यदि वह पुलिस के हत्थे चढ़ जाए, तो हत्या का सारा ठीकरा उसकी पत्नी शालू के सिर फोड़ देना. इस खुलासे के बाद पुलिस ने फौरन सुब्रत को भी गिरफ्तार कर लिया.

थाने में पति-पत्नी का आमना-सामना, फिर इमोशनल ड्रामा

कल्याणपुर थाने में जब मुख्य आरोपी सुब्रत को उसकी पत्नी शालू के सामने लाया गया, तो माहौल बेहद भावुक हो गया. शालू अपने पति को देखकर बुरी तरह रो पड़ी और अपने बच्चे के बारे में पूछते हुए खुद को बेकसूर बताती रही. लेकिन बेरहम पति सुब्रत अपनी पत्नी से नजरें चुराता रहा और ज्यादातर समय चुप ही बैठा रहा. हालांकि पुलिस ने अभी तक शालू को पूरी तरह क्लीन चिट नहीं दी है और उसके संभावित रोल की भी बारीकी से जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस के पास कॉल रिकॉर्ड्स, चैट और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की लंबी कतार है.

दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड का पुलिस द्वारा सफल अनावरण किया गया। विवेचना में सीडीआर, सीसीटीवी, बरामदगी एवं अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर मृतक के पुत्र सुब्रत मिनोचा द्वारा करीब ₹40–50 लाख के कर्ज, जुआ-सट्टा एवं संपत्ति संबंधी कारणों से विशाल गौतम व राजकिशोर के साथ… pic.twitter.com/WG2HAldUWd — POLICE COMMISSIONERATE KANPUR NAGAR (@kanpurnagarpol) September 24, 2026

पैसों का विवाद और कर्ज बना कत्ल की वजह

जांच में यह भी सामने आया है कि पिता विनीत मिनोचा और बेटे सुब्रत के बीच पहले से ही विवाद चल रहा था. जून के महीने में विनीत ने अपने बेटे को ऑफिस का सामान बिना बताए बेचकर पैसे हड़पते हुए पकड़ लिया था और जमकर लताड़ लगाई थी. इसके अलावा, सुब्रत को यह भी शक था कि उसके पिता अपनी प्रॉपर्टी किसी और महिला के नाम ट्रांसफर न कर दें. इन तमाम पारिवारिक और वित्तीय विवादों के चलते सुब्रत इस कदर अंधा हो गया कि उसने पिता की जान लेने की खौफनाक साजिश रच डाली. फिलहाल पुलिस इस मामले में पकड़े गए सभी आरोपियों से आगे की पूछताछ कर रही है.