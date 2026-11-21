UP Crime: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के बर्रा इलाके से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, यहॉँ एक लुटेरी दुल्हन का खौफ फैला हुआ है. दरअसल, यहां एक ऑटो सर्वेयर ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी ने अपनी पिछली दो शादियों का राज छिपाकर उससे तीसरी शादी की और उसे बुरी तरह ठग लिया. बता दें कि पीड़ित का कहना है कि करीब एक साल बाद, वो घर छोड़कर ₹16 लाख के गहने और कैश लेकर अपने माता-पिता के घर चली गई. जब पीड़ित के पति को पिछली शादियों के बारे में पता चला और वह पूछताछ करने के लिए अपने ससुराल गया, तो उसके साथ मारपीट की गई और झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर ₹20 लाख मांगे गए. बर्रा थाना पुलिस ने उसकी पत्नी और उसके माता-पिता समेत आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

घर लूटकर ले गई महिला

ऑटो सर्वेयर और बर्रा विश्व बैंक के रहने वाले विशाल विश्वकर्मा का कहना है कि उन्होंने 18 मई 2025 को जूही लाल कॉलोनी की रहने वाली प्रगति से गोविंद नगर के एक बैंक्वेट हॉल में हिंदू रीति-रिवाज से शादी की थी. विशाल का आरोप है कि शादी के बाद सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन 18 जून 2026 को प्रगति अचानक घर छोड़कर चली गई. जाते समय वो अपने साथ करीब ₹15 लाख की जूलरी और ₹1 लाख कैश भी ले गई.

पहले ही कर चुकी 2 शादियां

जब विशाल ने अपनी पत्नी के मायके जाने के बाद उसके बारे में पता लगाया, तो पता चला कि प्रगति की पहले भी दो शादियां हो चुकी थीं. विशाल ने पुलिस को बताया कि प्रगति की पहली शादी जूही के बारादेवी निवासी सोनू विश्वकर्मा से 20 मार्च 2017 को बेनाझाबर के आर्य समाज मंदिर में हुई थी, जबकि दूसरी शादी इटावा निवासी सुमित बाथम से 23 जून 2017 को रावतपुर गांव के आर्य समाज मंदिर में हुई थी. दोनों शादियों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं.

पिछली शादियों के बारे में पता चलने पर, विशाल अपने छोटे भाई के साथ 13 अगस्त, 2026 को प्रगति के पिता अशोक कुमार के घर गया. आरोप है कि सवाल उठाने पर ससुराल वालों ने दोनों भाइयों के साथ मारपीट की. प्रगति की मां सोमवती ने कथित तौर पर मामला दबाने के लिए 20 लाख रुपये मांगे और पैसे न देने पर झूठे केस में फंसाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दी.

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