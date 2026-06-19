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Kanpur: बोतल बाबा की काली करतूत! इलाज के नाम पर 40 हजार रुपये ऐंठे, महिला से रेप की कोशिश

Kanpur Bottle Baba: कानपुर देहात से एक कथित चमत्कारी बाबा की करतूत ने लोगों को हैरान कर दिया है. चैन के पुरवा गांव स्थित शक्तिपीठ में बोतल बाबा के नाम से मशहूर हरिओम यादव पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं.

By: Shristi S | Published: June 19, 2026 9:21:29 AM IST

बोतल बाबा ने महिला से रेप करने की कोशिश और 40 हजार रुपये ऐंठे
बोतल बाबा ने महिला से रेप करने की कोशिश और 40 हजार रुपये ऐंठे


Bottle Baba Rape Allegation: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से एक कथित चमत्कारी बाबा की करतूत ने लोगों को हैरान कर दिया है. चैन के पुरवा गांव स्थित शक्तिपीठ में बोतल बाबा के नाम से मशहूर हरिओम यादव पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं. 

महिला का आरोप है कि बाबा ने पहले इलाज और चमत्कार के नाम पर उससे 40 हजार रुपये ठग लिए और फिर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया. घटना के बाद महिला ने बाबा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि पूरा मामला क्या है.

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कौन हैं बोतल बाबा?

बताया जा रहा है कि हरिओम यादव उर्फ ‘बोतल बाबा’ बोतल में पानी भरकर उस पर फूंक मारने के जरिए बीमारियों के इलाज का दावा करता था. इतना ही नहीं, वह कैंसर जैसी गंभीर और लाइलाज बीमारियों से पीड़ित मरीजों को भई अपने यहां भर्ती कर चमत्कारी उपचार का भरोसा देता था.

मामले पर पीड़िता ने क्या बताया?

पीड़ित महिला के मुताबिक, जब बाबा ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो महिला ने इस बात  का विरोध किया, जिसके बाद आरोपी बाबा ने उसे जान से मारने की धमकी दी. महिला का कहना है कि उसने घटना की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया और बाबा को हिरासत में लिया गया है.

FIR वापस लेने का दबाव 

हालांकि, पीड़ित महिला ने पुलिस के कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं. उसका आरोप है कि पिछले दो दिनों से आरोपी हरिओम यादवा और उसका भतीजा दीपक थाने में मौजूद हैं और लगातार उस पर FIR वापस लेने का दबाव बना रहे हैं. महिला ने दावा किया कि दोनों उसे धमका रहे हैं, जबकि पुलिस उसकी शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई करने के बजाय उसे ही फंसाने की कोशिश कर रही है.

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी बाबा हिरासत में है. इस घटना ने एक बाद फिर चमत्कारी इलाज और अंधविश्वास के नाम पर लोगों को ठगने वाले कथित बाबाओं की काम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Tags: crimekanpuruttar pradesh
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