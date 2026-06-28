कानपुर में दहला देने वाला विमान हादसा! घूमते प्रोपेलर की चपेट में आई महिला पायलट, खून से लथपथ कैडेट अस्पताल में भर्ती; DGCA ने लिया एक्शन

कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर फ्लाइंग ट्रेनिंग के दौरान बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है जहां गर्ग एविएशन फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में नाइट इंस्ट्रक्शनल फ्लाइट के बाद एक महिला कैडेट पायलट को विमान के दोनों इंजन और प्रोपेलर चालू रहने के दौरान ही नीचे उतरने के लिए कहा गया. जैसे ही कैडेट विमान से दूर जाने लगी, पीछे घूम रहे प्रोपेलर की चपेट में आ गई और उसकी पीठ पर गंभीर चोटें आईं. इस गंभीर दुर्घटना में घायल कैडेट को तुरंत कानपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. बताया जा रहा है कि यह हादसा 26 जून की रात ट्विन-इंजन VT-NBV ट्रेनर विमान के साथ हुआ. सबसे गंभीर बात यह रही कि फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ने इस दुर्घटना की सूचना समय पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA को नहीं दी.

DGCA की ओर से सख्त कार्रवाई

यह मामला सामने आने के बाद DGCA ने सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित फ्लाइट इंस्ट्रक्टर को जांच पूरी होने तक फ्लाइंग ड्यूटी से हटा दिया है. साथ ही हादसे में शामिल विमान के उपयोग पर भी रोक लगा दी गई है. DGCA ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाया जा रहा है कि इतनी बड़ी सुरक्षा चूक आखिर कैसे हुई. यह घटना फ्लाइंग ट्रेनिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है.

अपने बयान में डीजीसीए ने कहा कि ’26 जून को गर्ग एविएशन (FTO) का दो इंजन वाला टेक्नाम पी2006टी विमान (VT-NBV) कानपुर (चकेरी) हवाई अड्डे पर नाइट टाइम फ्लाइंग ट्रेनिंग में लगा हुआ था. विमान में एक उड़ान प्रशिक्षक और एक कैडेट सवार थे.’

क्यों चालू छोड़ा प्रोपेलर?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रोपेलर चालू रहते हुए प्रशिक्षण विमानों में चढ़ना और उतरना प्रतिबंधित है, लेकिन एविएशन इंडस्ट्री के के जानकारों का कहना है कि भारत और कुछ अन्य देशों में कुछ उड़ान प्रशिक्षण संगठनों (FTO) में यह काम बेधड़क किया जा रहा है. ऐसा प्रशिक्षण उड़ानों के बीच ट्रेनीज की अदला-बदली को तेज करने के लिए किया जाता है – यानी एक कैडेट लैंडिंग के बाद विमान से उतरता है और दूसरा तुरंत उसमें सवार होकर ट्रेनर्स के साथ उड़ान भरता है.

ट्रेनिंग पर होता है लाखों का खर्च

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के मिडिल क्लास पेरेंट्स अपने बच्चों की सीपीएल ट्रेनिंग के लिए 70 लाख रुपये तक का लोन लेते हैं, लेकिन कैडेटों को उड़ान भरने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है. नाम न बताने की शर्त पर एक अभिभावक ने बताया कि ‘लाखों रुपये चुकाने के बाद भी, हमें और हमारे बच्चों को समय पर उड़ान भरने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है- जिस चीज के लिए हमने पेमेंट किया है, वो हमारा राइट है न कि डोनेशन.

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