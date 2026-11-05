अवैध संबंध का शक और पति बना जल्लाद! पत्नी को कुर्सी से बांधकर लगाई आग, कमरे में मिला कंकाल

Kannauj Woman Burnt Alive: उत्तर प्रदेश से एक और रूह कंपा देने वाला मामला सामने आ रहा है. जहां एक पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया है. बता दें कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज ज़िले के जगतपुर गांव में गुरुवार सुबह एक महिला को उसके पति ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के शक में कुर्सी से बांधकर, पेट्रोल डालकर ज़िंदा जला दिया. बताया जा रहा है कि आग में महिला का शरीर कंकाल बन गया था, जिसे बुझाने में फायर ब्रिगेड के लोगों को करीब डेढ़ घंटे लगे.

बेरहमी से बीवी की हत्या

स्थानीय गांववालों के मुताबिक, आरोपी, जिसकी पहचान 35 साल के सुखबीर सिंह उर्फ ​​मोनू के तौर पर हुई है, उसने अपनी पत्नी, जिसकी पहचान 30 साल की सोनम के तौर पर हुई है, घर के अंदर आग लगाने के बाद कपल के दो बच्चों के साथ भाग गया. गांववालों ने बताया कि जब वो भागा तो उसके साथ सात साल का एक लड़का और पांच साल की एक लड़की भी थे.

अवैध संबंध के शक में एक हैवान पति ने पत्नी को कुर्सी से बांधकर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के छिबरामऊ क्षेत्र के जगतपुर गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां पति सुखबीर सिंह ने अपनी 30 वर्षीय पत्नी सोनम को पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सच कहूं तो ऐसे लोग इंसानियत के नाम पर कलंक हैं। अगर इसको पत्नी के कथित अवैध संबंधों पर शक था और उसके साथ नहीं रहना चाहते थे, तो कानूनी रूप से अलग हो सकते थे। लेकिन इस तरह अपनी पत्नी जिसके दो छोटे–छोटे बच्चे थे उसको जिंदा जला देना आपकी हैवानियत और क्रूरता का प्रमाण है। शायद इन्हीं जैसे हैवानों के कारण ही महिला कानून को इतना सशक्त बनाया गया है। — NCIB Headquarters (@NCIBHQ) November 5, 2026

गैर मर्द संग था चक्कर ?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये घटना ज़िला हेडक्वार्टर से 40 km दूर छिबरामऊ के जगतपुर गांव में हुई. घर से उठती आग की लपटों से आस-पास के लोग अलर्ट हो गए, जो मौके पर पहुंचे और पुलिस और फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया. जब फायरफाइटर्स आखिरकार घर में घुसे, तो उन्हें सोनम का कंकाल मिला. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुखबीर ने 11 साल पहले सोनम से लव मैरिज की थी. वो हरियाणा के हिसार में एक प्राइवेट नौकरी करता था और करीब 15 दिन पहले गांव लौटा था.

गांव वालों ने कहा कि सुखबीर को शक था कि सोनम का एक लोकल लड़के के साथ अफेयर है और उसने कथित तौर पर उस पर नज़र रखना शुरू कर दिया था. उसने एक बार उसे उस आदमी से मोबाइल फोन पर बात करते हुए पकड़ लिया, जिससे कथित तौर पर अगले दो दिनों तक कपल के बीच बार-बार झगड़ा हुआ. कथित रिश्ते को लेकर हुए झगड़े की वजह से हत्या से दो दिन पहले सिकंदरपुर पुलिस पोस्ट पर एक मीटिंग भी हुई थी. दोनों पक्षों को बातचीत के लिए बुलाया गया था, जो घंटों तक चली. लोकल खबरों के मुताबिक, समझौते के बाद सोनम अपने पति के साथ रहने और कथित रिश्ते को छोड़ने के लिए मान गई.

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