Kannauj School Bus Accident: मंगलवार सुबह एक स्कूल से भरी बस के साथ एक बड़ा हादसा हो गया है. दरअसल, पुलिस ने बताया कि मंगलवार सुबह एक स्कूल टूर दुखद घटना में बदल गया, जब उत्तर प्रदेश के कन्नौज में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक ने स्टूडेंट्स को ले जा रही बस को टक्कर मार दी. इस टक्कर में चार बच्चों की मौत हो गई और 35 लोग बुरी तरह घायल हो गए. कौशांबी के ओरिएंटल पब्लिक स्कूल की बस सुबह करीब 6 बजे ठठिया के पास बच्चों को टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए रुकी थी, तभी ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी. घायलों में स्कूल स्टाफ के आठ सदस्य शामिल हैं.

आगरा से लौट रही थी बस

सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विनोद कुमार के मुताबिक, गाड़ी में 50 लोग सवार थे, जिनमें आगरा में ताजमहल घूमकर लौट रहे स्टूडेंट्स भी शामिल थे. टक्कर से बस का पिछला हिस्सा डैमेज हो गया. कुमार ने कहा, “पुलिसकर्मी, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (UPEIDA) के स्टाफ और वहां से गुजर रहे लोग मौके पर पहुंचे और डैमेज बस से बच्चों को बचाया.”

उन्होंने कहा, “बाद में उन्हें एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनमें से चार को मृत घोषित कर दिया.” पुलिस के मुताबिक, मरने वालों की पहचान आर्यन चौरसिया (14) बेटे प्रेम कुमार चौरसिया, रजीउल्लाह (16) बेटे शमीउल्लाह, अरमान (17) और जैद मिर्जा (17) के तौर पर हुई है, जो दोनों रियाज अहमद के बेटे हैं.

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4 की मौत बाकी लोगों की हालत गंभीर

कुमार ने बताया कि स्कूल मैनेजर सलमान और एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें आगे के इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया गया है. बाकी घायल स्टूडेंट्स और स्टाफ मेंबर्स का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और SP कुमार मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घायलों का हालचाल पूछा. पुलिस ने बताया कि जो स्टूडेंट्स बाल-बाल बच गए, उन्हें दूसरी बस से उनके घर वापस भेजा जा रहा है.