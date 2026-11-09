kannauj News: कन्नौज में भाजपा विधायक के ‘भाई’ की हत्या, आरोपी कांग्रेस नेता परिवार समेत फरार

kannauj News: यूपी के कन्नौज जिले में दीपावली (08 नवंबर, 2026) की रात छिबरामऊ कोतवाली के पास कांग्रेस नेता द्वारा भाजपा नेता के रिश्तेदार की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है. हत्या के बाद से आरोपी कांग्रेस नेता फरार बताया जा रहा है. जान गंवाने वाले व्यक्ति की पहचान अनुज कुमार चतुर्वेदी के रूप में हुई. वह भारतीय जनता पार्टी के विधायक अर्चना पांडे के पारिवारिक भाई थे और अधिवक्ता भी.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दीपावली की शाम को अनुज कुमार चतुर्वेदी की गोली मार हत्या कर दी गई. आरोप कांग्रेस जिला महासचिव अमूल दीक्षित ने चुनावी रंजिश में चार राउंड फायर किए. गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

अमोल की तलाश में जुटी पुलिस की टीमें

उधर मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार समेत 5 टीमें फरार आरोपी अमोल दीक्षित की तलाश में जुट गई हैं और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है. मुख्य आरोपी कांग्रेस जिला महासचिव अमूल दीक्षित बताया जा रहा है जो घटना के बाद से फरार है.

मिली जानकारी के मुताबिक, छिबरामऊ में कोतवाली से चंद कदम दूर हुई अनुज चतुर्वेदी की हत्या की वारदात से की खबर लगते ही साथी वकीलों में गुस्सा फैल गया. इसके बाद बड़ी संख्या में वकीलों के साथ लोग भी अस्पताल पहुंच गए. छिबरामऊ की भाजपा विधायक अर्चना पांडेय भी हत्या की सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंच गईं.

शव देखते ही रो पड़ीं विधायक

हमलावरों ने पिस्टल से उनके सीने में ताबड़तोड़ 4 गोलियां दाग दीं. गोली चलते ही अफरातफरी मच गई. पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे और वकील को लेकर शव अस्पताल लेकर पहुंचे. यहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. वहीं, वकील रिश्तेदार अनुज चतुर्वेदी का शव देखकर विधायक अर्चना पांडेय इतनी आहत हुईं कि वह फूटकर रो पड़ीं.

विवाद का बीच-बचाव करने पहुंचे थे अनुज

बताया जा रहा है कि जीटी रोड स्थित सुभाष नगर निवासी अधिवक्ता अनुज चतुर्वेदी (34) किसी विवाद में बीच-बचाव करने पहुंचे थे. यह भी जानकारी मिली है कि वकील अनुज चतुर्वेदी के चचेरे भाई बसंत को राजनीतिक रंजिश के चलते कांग्रेस जिला महासचिव अमोल दीक्षित ने थप्पड़ मार दिया था. इसके बाद बसंत ने घर आकर यह बात अनुज को बताई. बसंत को लेकर अनुज चतुर्वेदी कांग्रेस नेता अमोल के घर पहुंचे. बातचीत के दौरान विवाद इस कदर बढ़ा कि अमोल ने पिस्टल निकाल ली और अनुज पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. एक के बाद एक चार गोलियां मार दीं.