Home > उत्तर प्रदेश > UP: गंदी नाली के कीड़े हो, यहीं मरोगे… कन्नौज में घटिया खाने से भड़के छात्रों ने खुद को कमरे में किया बंद; प्रशासन ने क्या लिया एक्शन?

UP: गंदी नाली के कीड़े हो, यहीं मरोगे… कन्नौज में घटिया खाने से भड़के छात्रों ने खुद को कमरे में किया बंद; प्रशासन ने क्या लिया एक्शन?

Kannauj Student Protest: कन्नौज से स्कूल प्रशासन और छात्रों के बीच तनाव का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जवाहर नवोदय विद्यालय के करीब 100 छात्रों ने मेस के कथित खराब खाने और स्कूल प्रशासन के व्यवहार से नाराज होकर ऐसा विरोध किया कि पूरे परिसर में हड़कंप मच गया.

By: Shristi S | Last Updated: August 14, 2026 7:23:59 PM IST

कन्नौज में घटिया खाने से भड़के छात्रों ने खुद को कमरे में किया बंद
कन्नौज में घटिया खाने से भड़के छात्रों ने खुद को कमरे में किया बंद


Kannauj Navodaya Vidyalaya Students Protest: उत्तर प्रदेश के कन्नौज से स्कूल प्रशासन और छात्रों के बीच तनाव का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जवाहर नवोदय विद्यालय के करीब 100 छात्रों ने मेस के कथित खराब खाने और स्कूल प्रशासन के व्यवहार से नाराज होकर ऐसा विरोध किया कि पूरे परिसर में हड़कंप मच गया.

10वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों ने खुद को हॉस्टल के कमरों में बंद कर लिया और खाना खाने से इनकार करते हुए भूख हड़ताल शुरू कर दी. छात्रों की मांग थी कि उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए और जिलाधिकारी (DM) मौके पर आकर उनसे बात करें. 

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क्या है पूरा मामला?

छात्रों के आरोपों ने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है. उनका कहना है कि खाने में बार-बार कीड़े-मकौड़े निकलते हैं और शिकायत करने पर उन्हें कथित तौर पर यह जवाब मिलता है कि यहां बस यही मिलेगा. इतनी ही नहीं, छात्रों ने प्रिंसिपल, टीचर्स और वार्डन पर भी बदतमीजी करने के आरोप लगाए हैं.  

छात्रों के मुताबिक, जब उन्होंने अपनी समस्या प्रिंसिपल के सामने रखी तो कथित तौर पर उन्हें नाली का कीड़ा कहा गया. छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें यह भी कहा गया कि तुम सीवर के कीड़े हो, यहीं जियोगे और  यहीं मरोगे. इन कथित टिप्पणियों से छात्र और ज्यादा नाराज हो गए. शुरुआत में शिक्षकों ने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र अपनी मांग पर अड़े रहे. उन्होंने साफ कहा कि जब तक जिलाधिकारी उनसे मिलने नहीं आते, वे कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे.

छात्रों को शिक्षक ने दी धमकी

प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने एक शिक्षक पर धमकी भरे अंदाज में बात करने का आरोप भी लगाया. छात्रों ने बताया कि एक पीयूष यादव सर कहते हैं कि हम भी राजा, तुम भी राजा, दम है तो बाहर आ जाओ. छात्रों  का आरोप है कि टीचर उन्हें बाहर मिलने और देख लेने की धमकी देते हैं. एक छात्र ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि गुंडई दिखाते हैं. मेस के भोजन को लेकर पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन समस्या दूर नहीं हुई. इसी वजह से उन्होंने सामूहिक तौर से खाना छोड़ने और विरोध करने का फैसला लिया.

करीब 4 घंटे बाद प्रशासन ने संभाला मोर्चा

हॉस्टल में छात्रों के खुद को बंद करने और भूख हड़ताल की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी विद्यालय पहुंचे. अधिकारियों ने हॉस्टल के अंदर जाकर छात्रों से सीधे बातचीत की. करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद छात्रों को शांत कराया गया. कन्नौज के जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रों की कुछ समस्याएं सामने आई थीं. सारे बच्चे बहुत अनुशासित है. प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी कार्रवाई की जा रही है. बच्चे अब कैंटीन में बैठकर खाना खा रहे है और हम उनके साथ हैं. 

मेस और कैंटीन की हुई जांच

छात्रों की शिकायत के बाद अधिकारियों ने स्कूल के मेस और कैंटीन का भी निरीक्षण किया. भोजन की गुणवत्ता की जांच की गई. प्रशासन के मुताबिक, जांच के दौरान फिलहाल खाना ठीक पाया गया. हालांकि, भविष्य में मेस की रेंडम चेक कराने की बात कही गई है, ताकि छात्रों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता पर लगातार नजर रखी जा सके.

प्रशासन की ओर से छात्रों को उनकी दूसरी समस्याओं के समाधान का भी भरोसा दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि सीएम के निर्देश के अनुसार पिछली समस्याओं को दूर करने के लिए विद्यालय परिसर में 25 KW का जनरेटर पहले ही लगाया जा चुका है.

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