क्लासरूम बना OYO! बच्चे छोड़ टीचर के साथ शुरू हुई लव क्लास; VIDEO हुआ जमकर वायरल

Classroom Kissing Video Viral: अक्सर मां-बाप बच्चों को स्कूल पढ़ने भेजते हैं. लेकिन उत्तर प्रदेश के कन्नोज से एक वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है. इस वीडियो ने शिक्षा विभाग को भी कार्रवाई करने मजबूर कर दिया. वीडियो में सरकारी स्कूल के दो टीचर क्लासरूम के भीतर आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आते ही शिक्षा विभाग ने शुरूआती जांच के बाद दोनों टीचर को सस्पेंड का नोटिस थमा दिया है.

टीचर का क्लासरुम रोमांल

इस मामले पर शिक्षा विभाग का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच अभी जारी है. विभाग की जांच पूरी होने के बाद ही इस मामले में अंतिम कदम उठाया जाएगा. जांच एजेंसी के मुताबिक, ये मामला कन्नौज जिले के सौरिख ब्लॉक स्थित एक कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय का है. यहां का दो दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हुआ. वायरल नवीडियो में स्कूल की एक खाली क्लासरूम में महीला टीचर चेयर पर बैठी नजर आ रही है. मेल टीचर भी उसी क्लास में मौजूद है. पहले मेल टीचर महीला से कुछ बात करता है, जिससे वह हंसने लगती है. इसके बाद मेल टीचल पहले इधर-उधर देखता है और महिला के साथ रोमांस करने लगता है.

दोनों को किया निलंबित

शिक्षा विभाग के अनुसार, शुरुआती जानकारी में यह वीडियो पिछली सर्दी का बताया. वीडियो वायरल होने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार ने मामले की ठीक जांच का आदेश दिया. जांच की जिम्मेदारी BEO विश्वनाथ पाठक को दी गई. शुरुआती जांच में कहा गया कि वीडियो में दिखाई देने वाले शिक्षकों का व्यवहार बेहद गलत है. इस तरह की गतिविधियां अगर स्कूल में होती है, तो छात्रों पर इसका बेहद गलत असर पड़ेगा. जांच के आधार पर दोनों को निलंबित कर दिया गया है.

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जांच अभी भी जारी

बीएसए के मुताबिक, एक टीचर को निलंबन के दौरान गुगरापुर ब्लॉक रिसोर्स सेंटर (BRC) और दूसरे टीचर को तालग्राम BRC से जोड़ा गया है. दोनों के खिलाफ जांच विभागीय जांच शुरू की जा चुकी है. शिक्षा विभाग मामले की जांच कर रही है. विभाग के नियमों के मुताबिक, आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल दोनों टीचर निलंबित हैं

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