Kandarp Shankar Sakshi Karwariya Engagement: यूपी की राजनीति में नेताओं के बीच राजनीति प्रतिद्वंद्विता अक्सर चर्चा का विषय रहती है, लेकिन जब बात पारिवारिक रिश्तों की आती है तो सियासी विचारधाराओं की सीमाएं पीछे छूटती दिखाई देती है. ऐसा ही मिसाल पेश की है पूर्वांचल और प्रयागराज के दो चर्चित राजनीतिक परिवारों ने, जहां गोरखपुर के पूर्व स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के परिवार और प्रयागराज के करवरिया परिवार के बीच वैवाहिक रिश्ता तय हुआ है.

देहरादून में आयोजित सगाई समारोह में पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के बेटे कंदर्प शंकर तिवारी और बीजेपी के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की छोटी बेटी साक्षी करवरिया ने एक-दूसरे को अंगूठी पहनाई. बताया जा रहा है कि दोनों की शादी 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद होगी. इस रिश्ते की चर्चा इसलिए भी रो रही है क्योंकि एक परिवार का जुड़ाव समाजवादी पार्टी की राजनीति से है, जबकि दूसरा परिवार बीजेपी की पृष्ठभूमि से आता है.

कौन हैं कंदर्प शंकर तिवारी?

कंदर्प शंकर तिवारी गोरखपुर के प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं. वह पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के बेटे और यूपी सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के पोते हैं. हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल की राजनीति का बड़ा नाम रहे हैं. उन्होंने चिल्लूपार विधानसभा सीट से कई बार जीत दर्ज की थी और क्षेत्र की राजनीति में लंबे समय तक प्रभाव बनाए रखा.

उनके बेटे विनय शंकर तिवारी भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं. उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चिल्लूपार सीट से जीत हासिल की थी. हालांकि, दिसंबर 2021 में उन्होंने बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था. इसके बाद से उनका राजनीतिक जुड़ाव सपा के साथ रहा है.

साक्षी करवरिया कौन हैं?

साक्षी करवरिया प्रयागराज के जाने-माने करावरिया पॉलिटिकल परिवार से आती हैं. वह BJP के पूर्व MLA उदयभान करावरिया की छोटी बेटी हैं. उदयभान करवरिया ने 2002 और 2007 में बारा विधानसभा सीट जीती थी और MLA का पद संभाला था.

करवरिया परिवार का प्रयागराज की पॉलिटिक्स में पुराना दबदबा रहा है. उदयभान करवरिया के भाई कपिलमुनि करावरिया पूर्व MP थे. परिवार के दूसरे सदस्य भी पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे हैं. इस तरह, साक्षी का परिवार भी इलाके की पॉलिटिक्स में एक अलग जगह रखता है.

जवाहर पंडित मर्डर केस में भी उदयभान करवरिया का नाम सामने आया

प्रयागराज के बदनाम जवाहर पंडित मर्डर केस में भी उदयभान करवरिया का नाम सामने आया था. नवंबर 2019 में कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी. हालांकि, जुलाई 2024 में अच्छे व्यवहार के आधार पर उन्हें समय से पहले रिहाई मिल गई थी. यह अफेयर उस समय सुर्खियों में रहा था और इसे करवरिया परिवार की पॉलिटिकल पहचान से भी जोड़ा गया था.

शादी 2027 के चुनाव के बाद होगी

देहरादून में सगाई की रस्म के बाद, अब दोनों परिवार शादी की तैयारियां शुरू करेंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंदर्प शंकर तिवारी और साक्षी करवरिया की शादी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद होने वाली है.

दोनों परिवारों के अलग-अलग पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से इस रिश्ते ने पॉलिटिकल गलियारों में काफी चर्चा बटोरी है. विनय शंकर तिवारी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और उनका परिवार लंबे समय से गोरखपुर की पॉलिटिक्स में एक्टिव है, वहीं साक्षी के पिता उदयभान करवरिया BJP के पूर्व MLA हैं.

हालांकि यह रिश्ता पूरी तरह से पारिवारिक है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में दोनों परिवारों के पॉलिटिकल असर को देखते हुए इस पर चर्चा होना स्वाभाविक है. फिलहाल, देहरादून में हुई सगाई दोनों परिवारों के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत है.