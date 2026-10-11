UP: आर्मी जैसी ड्रेस, दिव्य दरबार और बीमारी दूर करने… कौन है काली सरकार बाबा? जो निकला यूपी पुलिस का हिस्ट्रीशीटर

Kali Sarkar Baba Arrested: जिस बाबा के दरबार में अपनी परेशानियां लेकर दूर-दूर से लोग पहुंचते थे, जो आर्मी जैसी ड्रेस पहनकर दिव्य दरबार लगाता था और बीमारियां दूर करने का दावा करता था, उसकी असल पहचान ने सबको चौंका दिया. उत्तर प्रदेश के झांसी के मंदिर में रहकर काली सरकार बाबा के नाम से मशहूर हुआ यह शख्स रविवार 11 अक्टूबर 2026 को पुलिस की गिरफ्त में है. जांच में उसकी पहचान प्रदीप शुक्ला उर्फ नटरोज के तौर में हुई है.

पुलिस के मुताबिक, वह हरदोई का हिस्ट्रीशीटर है और पुराने आपराधिक मामलों में लंबे समय से फरार चल रहा था. आखिर मंदिर में बाबा बनकर रहने वाला यह शख्स पुलिस की नजरों से कैसे बचा रहा? चलिए जानें-

कैसे बना प्रदीप शुक्ला काली सरकार बाबा?

पुलिस के मुताबिक, प्रदीप शुक्ला यूपी के हरदोई जिले के कोतवाली इलाके स्थित चौहान थोक का रहने वाला है. हरदोई से फरार होने के बाद उसने झांसी के मऊरानीपुर इलाके के कुरैंचा गांव स्थित काली सरकार मंदिर में ठिकाना बना लिया. यहां वह सत्यानंद शुक्ला उर्फ काली सरकार के नाम से रहने लगा. धीरे-धीरे उसकी पहचान एक बाबा के तौर पर बन गई. वह आर्मी जैसी पोशाक पहनकर दरबार लगाता था, जहां लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते थे. वह बीमारियों को ठीक करने और लोगों की परेशानियां दूर करने का दावा करता था.

पुराने मुकदमों में था पुलिस का इंतजार

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, प्रदीप शुक्ला के खिलाफ हरदोई में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. साल 2014 में उसे लूट के एक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. इसके अलावा साल 2018 में उसके खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज हुआ था. पुलिस का कहना है कि अदालत में पेश नहीं होने के कारण उसके खिलाफ वारंट जारी हुए थे. करीब तीन साल पहले मारपीट के मामले में गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद से वह फरार था. इसके बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही थी.

जब पुलिस को पता चला कि वह कुरंचा गांव के एक मंदिर में रह रहा है, तो हरदोई और मऊरानीपुर पुलिस की जॉइंट टीम ने कार्रवाई की. रविवार को मंदिर पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस के मुताबिक, वह वहां पहचान बदलकर रह रहा था.

स्टाग्राम पेज पर 100,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स

काली सरकार बाबा का असर सिर्फ मंदिर तक ही सीमित नहीं था. सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी-खासी मौजूदगी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके इंस्टाग्राम पेज पर 100,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे. वह रेगुलर तौर पर अपने दरबार से जुड़ी एक्टिविटीज़ की जानकारी शेयर करते थे. फिलहाल, उनकी गिरफ्तारी के बाद, यह मामला पुराने केस और उनके फरार होने की वजह से चर्चा में है.