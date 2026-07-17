‘मेरी जान को खतरा है…’ शादी के बाद काजल का वीडियो जारी, प्रेमी संग लिए सात फेरे, वीडियो जारी कर सुनाई आपबीती

Couple Viral Video: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक मुस्लिम लड़की ने एक हिंदू लड़के से शादी कर ली. दोनों बीते लगभग सात सालों से रिश्ते में थे, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया. कालपी कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली 21 वर्षीय काजल मंसूरी ने हिंदू रीति-रिवाज से ओम सिंह से शादी कर ली. इसके बाद उसने एक वीडियो जारी कर अपने परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. साथ ही पुलिस और प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है.

अपनी मर्जी से छोड़ा घर

वीडियो जारी करते हुए काजल मंसूरी ने कहा कि वो सात जुलाई को रात लगभग दो बजे अपनी मर्जी से घर छोड़कर निकली और ओम सिंह के साथ आ गई. दोनों के बीच लगभग 7 साल से प्रेम संबंध में थे. दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है. काजल ने कहा कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी के दबाव में नहीं है. वीडियो में काजल ने आरोप लगाया कि जब उसके घर वालों को उनके प्रेम के बारे में पता चला, तो उन्होंने उसकी कहीं और शादी कराने की कोशिश की. इसके कारण उसने घर छोड़ा.

झूठा केस दर्ज कराने की कोशिश कर रहे परिजन

काजल ने बताया कि उसका परिवार उसके फैसले से नाराज है. उसने अपने पिता और मायके पक्ष के अन्य लोगों पर आरोप लगाया कि वो लोग उसके पति ओम के खिलाफ अपहरण का झूठा केस दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि वो गलत कर रहे हैं क्योंकि मैं अपनी मर्जी से घर छोड़कर आई हूं. उनके सभी आरोप गलत हैं. वीडियो में काजल ने अपनी और अपने पति की सुरक्षा की भी मांग की है.

की जा रही वीडियो की जांच

काजल ने कहा कि अगर भविष्य में दोनों को किसी तरह की परेशानी होती है, तो उसके लिए मेरे परिवार वाले जिम्मेदार होंगे. वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि अब तक उन्हें इस मामले में किसी तरह की शिकायत नहीं मिली है. अगर शिकायत मिलती है, तो तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है और वाडियो की जांच की जा रही है.