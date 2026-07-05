Home > उत्तर प्रदेश > शाका पकड़ा नहीं… हनीमून पर थी ‘लुटेरी दुल्हन’, इंस्टाग्राम की एक रील ने पहुंचा दिया सलाखों के पीछे

शाका पकड़ा नहीं… हनीमून पर थी ‘लुटेरी दुल्हन’, इंस्टाग्राम की एक रील ने पहुंचा दिया सलाखों के पीछे

Jyoti Chaudhary Arrest: यूपी के मेरठ में लूट के एक केस में फरार ज्योति चौधरी शादी के बाद अपने पति के साथ हनीमून पर हरिद्वार गई थी. वहां से वह लगातार इंस्टाग्राम पर रील और पोस्ट शेयर कर रही थी.

By: Shristi S | Published: July 5, 2026 4:12:00 PM IST

मेरठ में लूट के केस में फरार ज्योति चौधरी गिरफ्तार
मेरठ में लूट के केस में फरार ज्योति चौधरी गिरफ्तार


Robber Jyoti Chaudhary Arrested: सोशल मीडिया पर लाइक्स और वायरल होने की चाह कई बार लोगों पर इतनी भारी पड़ जाती है कि वही प्लेटफॉर्म उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा देता है. यूपी के एक महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. लूट के मामले में फरार चल रही महिला ने इंस्टाग्राम पर रील बनाकर पुलिस को चनौती दी थी.

महिला ने दाना किया कि उसे कोई पकड़ नहीं सकता. लेकिन कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने उसी इंस्टाग्राम की मदद से उसकी लोकेशन का पता लगाया और हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया. अब यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

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पति के साथ हनीमून पर गई थी महिला

पुलिस का कहना है कि लूट के एक केस में फरार ज्योति चौधरी शादी के बाद अपने पति के साथ हनीमून पर हरिद्वार गई थी. वहां से वह लगातार इंस्टाग्राम पर रील और पोस्ट शेयर कर रही थी. पुलिस ने उसके सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए टेक्निकल सर्विलांस का इस्तेमाल किया और शनिवार को हरिद्वार में उसे गिरफ्तार कर लिया.

शाका को मारा जा सकता है, लेकिन पकड़ा नहीं जा सकता

सरधना पुलिस का कहना है कि ज्योति चौधरी पेटीएम कंपनी के टीम लीडर से लूट के मामले में वॉन्टेड थी. घटना के बाद से वह पुलिस की गिरफ़्त से बाहर थी. इस दौरान उसने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उसने कहा शाका को मारा जा सकता है, लेकिन पकड़ा नहीं जा सकता. जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो पुलिस ने इसे एक क्लू के तौर पर लिया. इसके बाद, उसकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ पर नज़र रखी गई.

पुलिस जांच में पता चला कि किठौर थाना इलाके के छुछाई गांव की रहने वाली ज्योति चौधरी ने 23 जून को मोहित नाम के एक युवक से शादी की थी. शादी के कुछ दिन बाद वे घूमने के लिए हरिद्वार गए थे. भागने के दौरान भी ज्योति सोशल मीडिया से दूर नहीं रही और फोटो, वीडियो और रील अपलोड करती रही. इन एक्टिविटी और टेक्निकल सर्विलांस का इस्तेमाल करके पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस की और उसे हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया.

पहले डांसर थी ज्योति

पुलिस के मुताबिक, ज्योति की पहले सुनील से शादी हुई थी. वह पहले रागिनी प्रोग्राम में डांसर का काम करती थी. पुलिस का दावा है कि अपने महंगे शौक और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए वह अपने मौजूदा पति के साथ लूट और चोरी में शामिल हो गई. 12 जून की रात मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना इलाके के रहने वाले आकाश शर्मा अपनी बाइक से घर लौट रहे थे.

आकाश पेटीएम में टीम लीडर के तौर पर काम करते हैं. आरोप है कि सरधना-पाली कांवड़ पटरी रोड पर दो बाइक पर सवार चार लोगों ने उन्हें रोक लिया. आकाश के साथ मारपीट की गई और उनकी बाइक और मोबाइल फोन लूट लिए गए. पीड़ित ने पुलिस को बताया कि इस क्राइम में एक महिला भी शामिल थी. इसी सुराग के आधार पर जांच पुलिस को ज्योति तक ले गई.

पुलिस ने सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस इस मामले में तीन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी. चोरी की बाइक, मोबाइल फोन और क्राइम में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद कर ली गई है. ज्योति अकेली फरार थी. अब उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूरे गैंग की भूमिका, दूसरी लूट और उनके नेटवर्क की जांच कर रही है,

इंस्टाग्राम पर कथित तौर पर पुलिस को चुनौती देना पड़ा भारी

ज्योति के इंस्टाग्राम अकाउंट, जहां उसने कथित तौर पर पुलिस को चुनौती दी थी, पुलिस को उसके दरवाजे तक ले गया. पकड़ा नहीं जा सकता रील बनाने वाली महिला को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद अब वे पूरे गैंग की गतिविधियों और दूसरे संभावित क्राइम की जांच करेंगे. वे यह भी जांच करेंगे कि गैंग में और कौन शामिल था.

Tags: instagramMeerututtar pradesh
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