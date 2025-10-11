JPNIC Lucknow: कहीं दोबारा न हो ‘फांदकर एंट्री’! JPNIC के बाहर भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग
JPNIC Lucknow: लोकनायक जय प्रकाश नारायण की जयंती पर लखनऊ में सियासी घमासान मचा. जेपीएनआईसी की सुरक्षा शुक्रवार की देर रात अचानक कड़ी कर दी गई है. समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को JPNIC में जय प्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण से रोका गया है.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 11, 2025 2:59:44 PM IST

Uttar Pradesh News
Uttar Pradesh News

Uttar Pradesh News: लोकनायक के नाम से विख्यात समाजवादी विचारधारा के नेता जय प्रकाश नारायण की जयंती पर लखनऊ के गोमती नगर में जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) की ओर जाने वाले सभी मार्गों पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है. सभी सड़कों पर बैरिकेड के साथ पुलिस के जवान तैनात हैं. इनका प्रयास समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोकना है. बीते वर्ष अखिलेश यादव ने बैरिकेड फांदकर माल्यार्पण किया था. 

अखिलेश यादव ने क्या कहा?

अखिलेश यादव ने कहा कि हम सभी आजन लोकनायक को याद कर रहे है. JPNIC जो इनकी याद में बनी थी. सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनी थी. कितना भी BJP छिपाना चाहे हम संकल्प लेते है कि हम JPNIC को बिकने नही देंगे. इन्होंने दुर्दशा की है बिल्डिंग की. हम समाजवादियों को उनसे विरासत में चीज़े मिली है. उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेंगे. JPNIC से पोलिटिकल इमोशन है. BJP ने इसे बर्बाद कर दिया है छुपा रही है सरकार ताकि बर्बादी कोई देख न पाए. आज के दिन छात्र सभा के दोनों नौजवानों को बधाई देना चाहते है. उन्हें बधाई जो हमे करना था वो काम उन्होंने किया हर बार की तरह पुलिस पीछे रह जाती है इस बार भी पीछे रह गयी पुलिस.

अखिलेश का एकाउंट ब्लॉक  क्यों किया

मुझे जानकारी बाद में मिली कि मेरा एकाउंट ब्लॉक कर दिया गया. एडल्ट सेक्सुअल वॉयलेंस मामले में एकाउंट सस्पेंड किया गया है. मैंने उन घटनाओ को पोस्ट किया था जो यूपी में हो रही है. इसमें गलत क्या है?

हमारा सिद्धान्त नही बदला है जिन कारणो को लेकर जेपी को उस उम्र में बीमारी की हालात में भी नौजवानों की बात को आगे रखने के लिए आना पड़ा सम्पूर्ण क्रांति का नारा देकर. आज भी वही स्तिथि हैं यूपी में वाल्मीकि समाज के नौजवान को पीटने की घटना नई नही है. ये लोग कानून न्यायालय पर भरोसा नही करते हिंसा का रास्ता सरकार अपना रही है. जब सीएम की सोच ही बुलडोजर जैसी होगी तो आज भी जेपी का सिद्धांत था आज भी उसी रास्ते पर चलकर आवाहन करते है. हम जेपी के रास्ते पर चलके काम करेंगे सरकार को हटाएंगे.

