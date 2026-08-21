Home > उत्तर प्रदेश > Lucknow Crime: दिव्या मिश्रा को शादी की रात से टॉर्चर कर रहा था ‘कातिल’ मानस, सुहागरात पर रखी थी ऐसी शर्त; फिर 6 साल तक… लखनऊ डबल मर्डर की इनसाइड स्टोरी!

Lucknow Crime: दिव्या मिश्रा को शादी की रात से टॉर्चर कर रहा था ‘कातिल’ मानस, सुहागरात पर रखी थी ऐसी शर्त; फिर 6 साल तक… लखनऊ डबल मर्डर की इनसाइड स्टोरी!

लखनऊ के दिव्या मिश्रा हत्याकांड मामले में बहन प्रज्ञा मिश्रा ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दिव्या मिश्रा की बहन प्रज्ञा मिश्रा ने बताया कि कैसे प्रताड़ना की स्क्रिप्ट शादी के पहले दिन से लिखी जा रही थी. शादी की पहली रात को ही हत्यारा मानस शुक्ला अजीबोंगरीब शर्तें रखने लगा था जिसे मृतका दिव्या मिश्रा खुशी-खुशी मानती चली गई.

By: Kajal Jain | Last Updated: August 21, 2026 10:12:24 AM IST

Lucknow Crime: सुहागरात पर मानस ने दिव्या के सामने रखी थी अजीब शर्त, फिर रोज-रोज करने लगा ऐसी हरकत, लखनऊ डबल मर्डर की इनसाइड स्टोरी!
Lucknow Crime: सुहागरात पर मानस ने दिव्या के सामने रखी थी अजीब शर्त, फिर रोज-रोज करने लगा ऐसी हरकत, लखनऊ डबल मर्डर की इनसाइड स्टोरी!


लखनऊ के गोमती नगर में हुई इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. फेमस यूट्यूबर और जर्नलिस्ट प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या मिश्रा की बैंक के बाहर सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद आरोपी पति मानस वाजपेयी ने अपनी बहन को भी मौत के घाट उतार दिया और खुदकुशी कर ली. इस खौफनाक वारदात के पीछे की जो बातें और तथ्य सामने आ रहे हैं, वो बेहद हैरान करने वाले हैं. प्रज्ञा मिश्रा ने खुद एक फेसबुक पोस्ट के जरिए बताया कि कैसे एक साइको पति ने एक हंसते-खेलते परिवार को तबाह कर दिया. शादी की सुहागरात से शुरू हुई अजीबोगरीब शर्तें, ब्लिंकिट के खराब टमाटर पर होने वाली मारपीट, और रोजाना की प्रताड़नाओं से तंग आकर जब तलाक की अर्जी दाखिल की तो एक साल के अंदर यह खूनी साजिश. आइए जानते हैं इस दर्दनाक कहानी की पूरी सच्चाई.

सुहागरात पर रखी गई थी खर्चे की शर्तें

प्रज्ञा मिश्रा ने अपनी बहन के साथ हुई ज्यादती का जिक्र करते हुए बताया कि इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत तो शादी के पहले दिन से ही हो गई थी. प्रज्ञा के मुताबिक, शादी की सुहागरात पर ही आरोपी पति मानस वाजपेयी ने घर के खर्चों की एक लंबी लिस्ट तैयार कर ली थी. उसने दिव्या के सामने शर्त रखी थी कि घर का आधा खर्च उसे भी उठाना होगा. एक नए रिश्ते की शुरुआत प्यार से होनी चाहिए थी, लेकिन वहां हिसाब-किताब शुरू हो गया. हालांकि दिव्या ने पति की इस अजीब शर्त को मान भी लिया और अपनी तरफ से पूरा सहयोग करती रही.

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रोजाना झेलनी पड़ी तरह-तरह की प्रताड़नाएं

अपनी फेसबुक पोस्ट में प्रज्ञा मिश्रा ने रिवील किया कि कैसे रिश्ता धीरे-धीरे टॉक्सिक और खतरनाक होता चला गया. उनकी बहन के हत्यारे मानस का व्यवहार पूरी तरह से साइको जैसा हो चुका था. छोटी-छोटी बातों पर वह दिव्या पर हाथ उठाता था. एक बार ब्लिंकिट से मंगाए गए टमाटरों में कुछ टमाटर खराब निकल आए, तो उस साइको पति ने दिव्या को इस बात के लिए भी पीटा कि उसने ऐसा ऐप क्यों इस्तेमाल किया, जिससे खराब टमाटर आ गए. दिव्या इन सब मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से तंग आ चुकी थी और पति से अलग होना चाहती थी, जिसके लिए उनका तलाक का केस भी चल रहा था. प्रज्ञा का यह भी आरोप है कि मानस और उसकी बहन ने मिलकर अपनी ही बीमार मां (दिव्या मिश्रा की सास) को इतना पीटा था कि उनकी मौत हो गई थी.

ऑटो से आया, बेरहमी से भूना और वॉट्सऐप स्टेटस पर उगला जहर

घटना वाले दिन दिव्या हमेशा की तरह अपने ऑफिस यानी गोमती नगर स्थित ICICI बैंक गई हुई थीं. कुछ समय पहले ही एक एक्सीडेंट में दिव्या का हाथ और पैर टूट गया था, जिसकी वजह से वह ठीक से चल भी नहीं पाती थी और लंगड़ाकर चलती थी. आरोपी मानस कार नहीं चला पाता था, लेकिन वह ऑटो से बैंक के बाहर पहुंचा और दिव्या को बाहर बुलाकर सरेआम गोली मार दी. इसके बाद वह ऑटो से ही फरार हो गया. हत्या को अंजाम देने के बाद उस दरिंदे ने अपने वॉट्सऐप स्टेटस पर लिखा कि दिव्या उसे धोखा दे रही थी और अब वह अपनी बहन और खुद को भी खत्म कर रहा है.


बहन की हत्या के बाद खुद को भी किया खत्म

गोमती नगर में पत्नी को गोलियों से भूनने के बाद मानस सीधे हूसारिया इलाके में अपनी बहन शीबा के पास पहुंचा. वहां उसने अपनी बहन शीबा को भी गोली मारकर मौत के नींद सुला दिया और उसके बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली. इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर एक बैंक कर्मचारी के पास तीन-तीन रिवॉल्वर कहां से आईं? उसे हथियार किसने दिए? पुलिस अब इस पूरे षड्यंत्र और सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस खूनी खेल में कोई और भी शामिल था या नहीं.

पोस्टमॉर्टम का इंतजार और प्रज्ञा का दर्द

प्रज्ञा मिश्रा ने सोशल मीडिया पर अपने दर्द को बयां करते हुए बताया कि उनकी बूढ़ी मम्मी को अभी तक यह सच बताने की हिम्मत उनमें नहीं है. मम्मी को यही झूठ बताया है कि दिव्या की हालत क्रिटिकल है और उसे बगल में सुलाया गया है. प्रज्ञा ने उन लोगों को भी आड़े हाथों लिया जो इस गम के माहौल में भी राजनीति ढूंढ रहे हैं. उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने हमेशा बेबाक पत्रकारिता की है और इस मुश्किल वक्त में वे अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव लड़ाई लड़ेंगी. फिलहाल, पुलिस की पांच टीमें इस पूरे केस की गुत्थी सुलझाने में जुटी हैं.

ये भी पढ़ें:- होमवर्क न करने की सजा मौत! स्कूल टीचर ने बच्चे की शर्ट उतारी, गला पकड़कर खींचा और थप्पड़ मारे; डरे-सहमे मासूम को आया हार्ट अटैक!

Tags: Lucknow News
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