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छोटा कद और निसंतान, तो… संदिग्ध हालातों में महिला की मौत, झूठ बोलकर शादी और दहेज का आरोप

झांसी के नवाबाद इलाके में एक महिला ने कद छोटा और बांझपन के तानों के कारण अपनी जिंदगी खत्म कर ली. मायकेवालों ने आरोप लगाया है कि ससुराल वाले लड़की को दहेज के लिए भी प्रताड़ित करते थे.

By: Deepika Pandey | Published: July 24, 2026 4:21:07 PM IST

दहेज के लिए एक और मौत
दहेज के लिए एक और मौत


Jhansi Dowry Case: उत्तर प्रदेश के झांसी में नवाबाद इलाके में एक 24 वर्षीय महिला की मौत हो गई. महिला का नाम रूबी उर्फ ऋतु साहू था. कहा जा रहा है कि इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई. मृतका के मायकेवालों ने महिला के पति मुकेश साहू और ससुरालवालों पर संगीन आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि दोनों की शादी फरवरी 2024 में हुई थी. मायकेवालों का कहना है कि ऋतु का कद छोटा था, जिसके कारण उसे ताने दिए जाते थे. इसके अलावा संतान न होने और दहेज को लेकर भी उसे प्रताड़ित किया जाता था. 

बांझपन और छोटे कद का देते थे ताना

उन्होंने बताया कि रितु बी.ए. पास थी और कंप्यूटर कोर्स किया था. इसके बाद वो जॉब भी करती थी. उसके पिता का निधन हो गया था, तो उसके भाइयों ने धूमधाम से शादी कराई थी. शादी से पहले ही उन्हें लड़की के छोटे कद की जानकारी दी गई थी. मायकेवालों का आरोप है कि इसके बावजूद भी ससुरालवाले उसे साढ़े चार फुट होने का ताना देते थे. साथ ही उसे बच्चे न होने पर ताने देते हुए बांझ कहा जाता था. साथ ही उसे किसी सामाजिक कार्यक्रम में भी नहीं जाने दिया जाता था.

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नौकरी के बारे में बोला झूठ

ससुरालवालों का आरोप है कि शादी से पहले मुकेश को बताया गया था कि वो एक आढ़तिया है लेकिन बाद में पता चला कि वो निजी लोडिंग वाहन चलाता है. शादी के बाद से ही ऋतु को ताने देने के साथ ही उस पर दहेज के लिए दबाव बनाया जाता था. उसने एक बार अपनी नानी को इस बारे में बताया था लेकिन वो कभी अपनी प्रताड़नाओं के बारे में ज्यादा बातें नहीं बताती थी, ताकि परिवार को किसी तरह की परेशानी न हो.

28 घंटे तक लेकर घूमते रहे

मायकेवालों का कहना है कि ऋतु ने प्रताड़नाओं से परेशान होकर जहर खाया. शरीर में जहर पहुंचने के बाद भी ससुरालवाले उसे अलग-अलग अस्पतालों में घुमाते रहे. वो उसके जहर खाने के लगभग 28 घंटे बाद ऋतु को झांसी लाए. उन्होंने उसके माता-पिता को सही जानकारी भी नहीं दी. शुरुआत में उन्होंने कहा कि ऋतु बीमार हो गई है. बाद में जब उसकी मौत हो गई, तो जानकारी दी गई. पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

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