Home > उत्तर प्रदेश > बाल खींचे, लोटे-बाल्टी बरसाए और तोड़ डाला दानपात्र.. शिव पुराण पाठ के बीच मंदिर में BJP महिला मंत्री से भिड़ गई पुजारी की पत्नी, Video Viral!

बाल खींचे, लोटे-बाल्टी बरसाए और तोड़ डाला दानपात्र.. शिव पुराण पाठ के बीच मंदिर में BJP महिला मंत्री से भिड़ गई पुजारी की पत्नी, Video Viral!

मंदिर ट्रस्ट की अध्यक्ष और भाजपा महिला मोर्चा की जिला मंत्री कविता शर्मा मंदिर में रोजाना की तरह शिवपुराण का पाठ कर रही थीं कि तभी पुजारी की पत्नी मंदिर में विवाद करने लगी. दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Kajal Jain | Published: June 1, 2026 10:56:49 AM IST

बाल खींचे, लोटे-बाल्टी बरसाए और तोड़ डाला दानपात्र.. शिव पुराण पाठ के बीच मंदिर में BJP महिला मंत्री से भिड़ गई पुजारी की पत्नी, Video Viral!
बाल खींचे, लोटे-बाल्टी बरसाए और तोड़ डाला दानपात्र.. शिव पुराण पाठ के बीच मंदिर में BJP महिला मंत्री से भिड़ गई पुजारी की पत्नी, Video Viral!


उत्तर प्रदेश के झांसी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है जिसमें पूजा-पाठ, धार्मिक और आध्यामिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध मंदिर में दो पक्षों की तीखी बहस एक हिंसक झड़प में बदल गई जिससे मंदिर की संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा. वायरल वीडियो में दो महिलाएं एक दूसरे के बाल खींचकर मारपीट करती नजर आ रही हैं, जिसे देखकर लोग भारी आक्रोश जता रहे हैं. 

किस बात पर हुआ झगड़ा?

यह घटना झांसी के प्रसिद्ध श्री झरना पति धाम मंदिर की बताई जा रही है जहां मंदिर ट्रस्ट की अध्यक्ष और भाजपा महिला मोर्चा की जिला मंत्री कविता शर्मा मंदिर परिसर के अंदर बैठकर शिवपुराण का पाठ कर रहीं थीं कि तब ही मंदिर के पुजारी बलवीर रावत की पत्नी पूनम रावत वहां आ गईं और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस होने लगी.

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प्रत्यक्षदर्शियों ने किया खुलासा

आजतक की रिपोर्ट में घटना की प्रत्यक्षदर्शी ममता चौरसिया ने बताया कि उन्होंने दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो रही थी तो मामला संभालने की कोशिश की गई है लेकिन पुजारी की पत्नी भाजपा नेता के ऊपर भारी पत्थर या ईंट लेकर हमला करने लगीं जिससे मंदिर का दानपात्र क्षतिग्रस्त हो गया. यही से मामला गर्म हो गया और दोनों महिलाएं आपस में मारपीट पर उतर आईं.

श्रद्धालुओं में डर का मौहाल

स्थानीय थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक, दोनों महिलाएं बाल्टी, लोटे और तमाम चीजों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगीं जिससे एक-दूसरे को भारी चोटें आईं. इतना ही नहीं, वहां पूजा कर रहे दूसरे श्रद्धालु भी हताहत हो गए. इस घटना के बाद से ही मंदिर परिसर में डर का माहौल बना हुआ है.

वायरल वीडियो पर भड़के लोग

इस घटना से जुड़ी वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई.ज्यादातर लोग इसे धार्मिकर भावनाओं को आहत करने वाली घटना बता रहे हैं तो कुछ लोगों ने दोनों पक्षों को लताड़ लगाई है. धार्मिक स्थानों पर इस तरह की घटनाएं न सिर्फ श्रद्धालुओं के मन में डर पैदा कर देती हैं, बल्कि समाज में भी विवाद की स्थिति पैदा कर देती हैं.

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Tags: Jhansi newsShiv Puran Kathasocial mediaSocial Media Viral
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