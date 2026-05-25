UP Crime: घर पर कम रहता था पति, पत्नी ने बना लिए पड़ोसी से अवैध संबंध, फिर शादीशुदा प्रेमी से की ऐसी जिद; हो गया बड़ा कांड

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के झांसी से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. पूरा मामला जिले के टोड़ीफतेहपुर के बुढ़ाई गांव का है, जहां रजनी अहिरवार की हत्या उसके ही प्रेमी ने कुल्हाड़ी से मारकर की थी. पुलिस ने हत्या के आरोप में उसके प्रेमी रक्षपाल बघेल को खून से सनी कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस की पूछताछ में रक्षपाल ने दोनों के बीच के प्रेम संबंध की बात कुबूल करते हुए बताया कि रजनी उस पर दूसरे शहर में जाकर रहने का दबाव बना रही थी. उसकी बात न मानने पर पुलिस में शिकायत करने की बात कह रही थी. इस वजह से उसने रजनी की हत्या कर दी.

घर से बरामद हुआ था शव

पुलिस ने बताया कि 22 मई को रजनी अहिरवार का खून से सना शव उसके घर से बरामद हुआ था. उसका पति भूपत हरियाणा में रहकर प्राइवेट काम करता है. कभी कभार ही वह घर आता है. रजनी अपने तीन बेटी और एक बेटे के साथ अकेले रहती थी. करीब आठ माह से उसका पड़ोस में रहने वाले रक्षपाल से प्रेम संबंध बन गए थे.

रक्षपाल का घर उससे करीब दो मीटर दूर है. रक्षपाल भी शादीशुदा है. उसके भी चार बेटे हैं. रजनी से बात करने के लिए रक्षपाल ने उसे एक मोबाइल फोन भी दिया था. पुलिस के मुताबिक रजनी अब भूपत को छोड़कर रक्षपाल के साथ रहना चाहती थी.

रजनी का सीडीआर निकालने पर चला रक्षपाल का पता

वह रक्षपाल से गांव छोड़कर दूसरी जगह रहने का दबाव बना रही थी लेकिन, रक्षपाल को यह मंजूर नहीं था. इस बात को लेकर उनके बीच विवाद होने लगा. 22 मई को रात करीब 11.45 बजे फोन करके रजनी ने उसे बुलाया था.

पूछताछ के दौरान रक्षपाल ने बताया कि उसके पहुंचने पर रजनी फिर विवाद करने लगी. उसने वहां रखी कुल्हाड़ी से उस पर वार कर दिया. रजनी का सीडीआर निकालने पर पुलिस को रक्षपाल का पता चल गया. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है.