किटी पार्टी ने उजाड़ दिया विवाहित संसार? बीवी ने छोड़ा ससुराल, पति ने जहर खा दी जान; मौत के बाद भी नहीं पसीजा पत्नी का दिल

Jhansi Husband Wife Dispute: उत्तर प्रदेश के झांसी में एक हैरतअंगैज मामला सामने आया है. महिलाओं की किटी पार्टी के बारे में हर कोई वाकिफ होता ही है. इसी सिलसिले में बड़ागांव गेट इलाके के रहने वाले युवक से भी उसकी पत्नी ने किटी के लिए पैसे मांगें.

पति ने किटी पार्टी के लिए पैसे देने से मना कर दिया. इससे नाराज होकर पत्नी ने ससुराल आने से मना कर दिया. पत्नी के बर्ताव से परेशान होकर पति ने जहर खा लिया. उसे बेहोशी की हालत में मेडिकल अस्पताल ले जाया गया और रविवार को उसकी मौत हो गई.

घरवालों का इकलौता बेटा था युवक

कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ागांव गेट इलाके का रहने वाला प्रमोद (22) प्राइवेट नौकरी करता था और अपने परिवार का इकलौता बेटा था. परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि उसने तीन महीने पहले ही 9 मार्च 2026 को प्रेमनगर की एक महिला से शादी की थी. शादी के बाद उसकी पत्नी अपने मायके चली गई और अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी करना चाहती थी.

उसने प्रमोद से 25,000 रुपये मांगे. पति ने कहा कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं. इसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया. पत्नी ने पैसे न मिलने तक ससुराल लौटने से मना कर दिया. परिवार वालों का कहना है कि प्रमोद कुछ दिन पहले उसे लेने के लिए उसके ससुराल गया था, लेकिन उसके घरवालों ने उसे जाने से मना कर दिया.

परेशान होकर पति ने खा लिया जहर

प्रमोद उसके बिना घर लौट आया. 21 जून को काम से लौटने के बाद प्रमोद बहुत परेशान था. जब उसके घरवालों ने उससे पूछा, तो उसने अपनी पत्नी से चल रहे झगड़े के बारे में बताया. थोड़ी देर बाद, उसने सोने की बात कहकर अपने कमरे में चला गया. रात करीब 9:30 बजे जब उसकी हालत बिगड़ी, तो उसने जहर खाने की बात कबूल कर ली.

यह सुनकर, उसके घरवाले उसे तुरंत मेडिकल हॉस्पिटल ले गए. डॉक्टरों ने ज़हर की पुष्टि की. उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया. नवाबाद पुलिस स्टेशन के इंचार्ज रवि श्रीवास्तव ने बताया कि पोस्टमॉर्टम में मौत का कारण ज़हर बताया गया है. बॉडी परिवार को सौंप दी गई है.

पति की मौत के बाद भी पत्नी नहीं आई

प्रमोद की मौत के बाद उसकी बहनें काजल और अंजलि बेहोश थीं. प्रमोद उनका इकलौता भाई था. प्रमोद के पिता संतोष के मुताबिक, उन्होंने उसकी पत्नी और ससुराल वालों को उसके ज़हर खाने की जानकारी दी, लेकिन कोई उसे देखने नहीं आया. सुबह उसकी मौत के बाद भी उसकी पत्नी हॉस्पिटल नहीं आई. उनका कहना है कि उसके ससुराल वालों ने पैसों को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया.