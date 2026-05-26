‘मुझसे शादी करो, वरना…’ झांसी मर्डर केस में बड़ा खुलासा, प्रेमी ने घर में घुसकर काट डाला

Jhansi Murder Case: उत्तर प्रदेश के झांसी में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां प्रेम प्रसंग में एक चर्चित महिला हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा किया गया है. प्रेमिका द्वारा शादी का दबाव बनाए जाने के कारण गुस्से में व्यक्ति ने उस पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया. इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही उसकी निशानदेही पर हत्या के लिए इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है.

घर में ही मिला शव

बता दें कि झांसी के टोड़ीफतेहपुर थाना क्षेत्र में 22 मई को भूपत अहिरवार की 35 वर्षीय पत्नी रजनी अहिरवार का शव घर में ही खून से लथपथ मिला था. महिला के सिर और पूरे शरीर पर किसी धारदार हथियार से कई वार किए गए थे. घर के अंदर किसी महिला की लाश मिलने के कारण पूरे इलाके में दहशत फैल गई. पुलिस को हत्या के बारे में सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और वहां के हालात देखकर दंग रह गई. पुलिस ने अज्ञात के नाम पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

पुलिस को किस पर हुआ शक?

पुलिस ने घटनास्थल से मिले सबूतों और तकनीकी माध्यमों से जांच शुरू की. स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई, तो पुलिस का शक गांव के ही रहने वाले श्याम सिंह पर गया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि रजनी और आरोपी के बीच बीते 8 महीनों से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. बीते कुछ दिनों से रजनी उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी. आरोपी इसके लिए तैयार नहीं था. इसके कारण अक्सर दोनों में झगड़े होने लगे.

आरोपी ने बताया मामला

रजनी ने 22 मई को श्याम सिंह को घर बुलाया. शादी करने और साथ में रहने को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया. गुस्से में आरोपी ने आपा खो दिया और पास में रखी कुल्हाड़ी उठाई और रजनी पर दे मारी. गंभीर चोटों के कारण रजनी की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं आरोपी श्याम सिंह हत्या कर वहां से फरार हो गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की गई.

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