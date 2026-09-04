Home > उत्तर प्रदेश > Jhansi: स्ट्रेचर पर पत्नी का शव, पास बैठी 8 साल की बेटी, घर ले जाने के लिए नहीं थे पैसे; झांसी की गरीबी और बेबसी की तस्वीर झकझोर देगी

Jhansi: स्ट्रेचर पर पत्नी का शव, पास बैठी 8 साल की बेटी, घर ले जाने के लिए नहीं थे पैसे; झांसी की गरीबी और बेबसी की तस्वीर झकझोर देगी

Jhansi Medical College: उत्तर प्रदेश के झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज से सामने आया यह मामला सिर्फ एक परिवार की मजबूरी नहीं, बल्कि गरीबी, संसाधनों और अस्पताल की व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े करता है.

By: Shristi S | Published: September 4, 2026 10:35:17 PM IST

झांसी की गरीबी और बेबसी की तस्वीर झकझोर देगी
झांसी की गरीबी और बेबसी की तस्वीर झकझोर देगी


Jhansi Medical College Incident: बारिश लगातार हो रही थी… अस्पताल परिसर में लोग अपने-अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन एक परिवार के लिए उस वक्त दुनिया जैसे थम गई थी. सामने स्ट्रेचर पर मां का शव पड़ा था और उसके पास बैठी 8 साल की मासूम बार-बार अपनी मां को देखकर रो रही थी. पति की आंखों के सामने पत्नी की मौत हो चुकी थी, लेकिन जेब में अंतिम सफर के लिए शव को घर ले जाने तक के पैसे नहीं थे. उत्तर प्रदेश के झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज से सामने आया यह मामला सिर्फ एक परिवार की मजबूरी नहीं, बल्कि गरीबी, संसाधनों और अस्पताल की व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े करता है.

बीमार पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचा था पति

मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के नकटा गांव निवासी राहुल आदिवासी अपनी पत्नी रामवती के इलाज के लिए पहले ओरछा अस्पताल पहुंचे थे. वहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. राहुल के पास ज्यादा पैसे नहीं थे. ऐसे में वह किसी तरह पत्नी को टैक्सी से लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचा. उसके साथ उसकी करीब 8 साल की बेटी नंदनी भी थी. मेडिकल कॉलेज पहुंचने के बाद रामवती की हालत नहीं संभली और इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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मां के शव के पास बैठी रही 8 साल की नंदनी

जिस उम्र में बच्चों को मां की उंगली पकड़कर चलना चाहिए, उस उम्र में नंदनी अपनी मां के शव के पास बैठी थी. वह रोते हुए कह रही थी, वो मेरी मम्मी हैं… बीमार थीं और उनकी मौत हो गई. मां को खोने का दर्द तो था ही, लेकिन परिवार के सामने एक और बड़ी समस्या खड़ी थी-शव को घर कैसे ले जाया जाए? रामवती की मौत के बाद राहुल शव वाहन का इंतजार करता रहा. उसके पास शव को घर ले जाने के लिए निजी वाहन का इंतजाम करने के पैसे नहीं थे.

बारिश के बीच शव स्ट्रेचर पर रखा रहा और राहुल अपनी पत्नी के शव के पास बैठा रहा. इसी दौरान एक पालतू कुत्ते का बच्चा भी वहां आ गया और कुछ देर तक मृतका के पैरों के पास बैठा रहा. इस पूरे दृश्य ने वहां मौजूद लोगों को भी भावुक कर दिया.

गरीब परिवार के लिए मसीहा बनकर आया पुलिसकर्मी

काफी देर बाद मेडिकल कॉलेज चौकी में तैनात सिपाही अजय की नजर राहुल और स्ट्रेचर पर पड़े शव पर पड़ी. स्थिति देखकर उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई. इसके बाद रामवती के शव को एम्बुलेंस के जरिए उसके घर भेजा गया. एक पुलिसकर्मी की पहल से परिवार को आखिरकार अंतिम संस्कार के लिए शव घर ले जाने में मदद मिली.

घटना पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने क्या सफाई दी?

मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज के सीएमएस सचिन माहौर ने कहा कि अस्पताल में किसी मरीज की मौत होने के बाद परिजनों को शव वाहन की जरूरत होती है तो उसे उपलब्ध कराया जाता है. उनका कहना था कि संभव है कि शव डॉक्टर द्वारा परिजनों को सौंप दिया गया हो और परिवार की ओर से शव वाहन की जरूरत के बारे में जानकारी नहीं दी गई हो.

Tags: Jhansi newsMadhya Pradeshuttar pradesh
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