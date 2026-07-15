रिश्ते शर्मसार! ममेरी बहन को लेकर भागा युवक, सोने-चांदी के जेवर और लाखों की रकम भी गायब

Jhansi Crime News: उत्तर प्रदेश के झांसी के मऊरानीपुर इलाके से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक व्यक्ति अपनी ही नाबालिग ममेरी बहन को लेकर फरार हो गया. हैरानी की बात ये है कि लड़की अपने घर से निकली, तो साथ में सोने-चांदी के जेवरात और उसके नाम पर जमा लाखों रुपये लेकर फरार हो गई. आरोप है कि युवक नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है. लड़की के परिजनों का कहना है कि लड़की घर से जेवरात और गहने भी ले गई है. किशोरी की तलाश की जा रही है.

दादा-दादी के साथ रहती थी नाबालिग

जानकारी के अनुसार, मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी के लापता होने का मामला सामने आयया है. यहां लड़की के परिवार वालों ने अपने ही रिश्तेदार के बेटे पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने पुलिस में शिकायत दी कि लड़की के माता-पिता दिल्ली में रहते हैं और वहां काम करते हैं. गांव में लड़की अपने दादा-दादी और भाइयों के साथ रहती थी.

शौच जाने को निकली थी लड़की

21 जून की सुबह किशोरी घर से शौच जाने की बात कहकर निकली थी और वापस नहीं लौटी. काफी तलाश करने के बाद रिश्तेदारों और परिचितों से संपर्क किया गया. हालांकि लड़की का कुछ भी पता नहीं चल सका है. लड़की के माता-पिता को जब इस बारे में पता चला, तो वो गांव पहुंचे और लड़की की तलाश शुरू की लेकिन लो नहीं मिली.

घर में अक्सर आता-जाता था आरोपी

परिवार का आरोप है कि उनकी रिश्तेदारी में आने वाला युवक लड़की को लेकर गया है. वो लड़की का ममेरा भाई बताया जा रहा है. वो अक्सर घर में आता-जाता था. इसी दौरान उसने लड़की का नंबर ले लिया और मोबाइल के जरिए बात करता रहा. उसने किशोरी को अपने प्रभाव में लेकर घर से ले जाने की योजना बनाई. इसके बाद वो लड़की को घर से लेकर फरार हो गया. लड़की अपने साथ घर में रखे सारे सोने-चांदी के जेवरात और नकद राशि लेकर फरार हो गई है.

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