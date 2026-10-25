Jhansi Kinnar Protest: SSP ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, कपड़े तक उतारे… झांसी में किन्नरों ने क्यों हंगामा? 5 गिरफ्तार

Jhansi Kinnar Protest: यूपी के झांसी में शनिवार 24 अक्टूबर 2026 को एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने पुलिस लाइन और SSP कार्यालय के आसपास अफरा-तफरी मचा दी. किन्नरों का एक समूह अचानक सड़क पर उतर आया. देखते ही देखते सड़क जाम हो गई और विरोध प्रदर्शन के दौरान किन्नरों ने अपने कपड़े उतार दिए. राहगीर हैरान रह गए, तो मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ भी कहासुनी और धक्का-मुक्की होने के आरोप लगे. लेकिन, अब सवाल यह उठता है कि किन्नरों को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा?

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, झांसी में किन्नर के दो ग्रुप बधाई देने की जगह को लेकर विवाद में उलझ गए. एक ग्रुप की अंशिका उर्फ ​​अभिषेक ने दूसरे ग्रुप पर धमकी देने और मारपीट करने का आरोप लगाया. इस मामले को लेकर दोनों ग्रुप पहले नवाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचे थे.

बताया गया कि 21 अक्टूबर को हुए विवाद के दौरान अंशिका ने पुलिस स्टेशन में फिनाइल पीने की कोशिश की. बाद में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया. अंशिका के साथियों का आरोप है कि उनकी शिकायत के बावजूद दूसरे ग्रुप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. इसी गुस्से के बीच शनिवार को एक ग्रुप SSP ऑफिस पहुंचा.

ट्रांसजेंडर लोगों ने कपड़े उतारकर विरोध क्यों किया?

विरोध के दौरान कुछ लोगों ने अपने कपड़े उतार दिए. आरोप है कि आने-जाने वालों को परेशान किया गया और गाड़ियों को सड़क से गुजरने से रोका गया. पुलिस अधिकारियों के साथ भी कथित तौर पर बदसलूकी की गई.

हालांकि, प्रदर्शनकारियों के कपड़े उतारने की कोई साफ और ऑफिशियल वजह सामने नहीं आई है. बताया जा रहा है कि उनके विरोध का मुख्य मुद्दा दूसरे ग्रुप के साथ चल रहा झगड़ा और उनकी शिकायत पर कार्रवाई न होने से नाराज़गी है.

चार ट्रांसजेंडर समेत पांच लोग गिरफ्तार

हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया और ट्रैफिक बहाल किया. इसके बाद चार ट्रांसजेंडर समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार लोगों में एक महिला भी बताई जा रही है. पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. इस घटना से बधाई देने की जगह को लेकर चल रहे विवाद और शिकायतों पर कार्रवाई न करने के आरोपों का पता चला है.