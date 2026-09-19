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Jhansi Crime: कुएं में मिला शव, हो गया अंतिम संस्कार… फिर नातिन के कमरे से निकला कुछ ऐसा, गांव में मच गई सनसनी, पलट गई पूरी कहानी!

Jhansi Crime: झांसी में 65 वर्षीय रामदीन कुशवाह की मौत को पहले हादसा माना गया, लेकिन घर में मिले खून से सने कपड़ों ने राज खोल दिया. पुलिस जांच में नातिन और उसके प्रेमी पर हत्या का आरोप सामने आया.

By: Kajal Jain | Published: September 19, 2026 11:43:08 AM IST

Jhansi Crime: कुएं में मिला शव, हो गया अंतिम संस्कार… फिर नातिन के कमरे से निकला कुछ ऐसा, गांव में मच गई सनसनी, पलट गई पूरी कहानी!
Jhansi Crime: कुएं में मिला शव, हो गया अंतिम संस्कार… फिर नातिन के कमरे से निकला कुछ ऐसा, गांव में मच गई सनसनी, पलट गई पूरी कहानी!


Jhansi Crime: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से एक ऐसी सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है. जब 65 साल के बुजुर्ग रामदीन कुशवाह अचानक लापता हुए और अगले दिन उनका शव घर के पीछे बने कुएं से मिला, तो पूरे गांव में मातम छा गया. परिवार ने सोचा कि ज्यादा शराब की आदत के कारण पैर फिसलने से बुजुर्ग की कुएं में गिरकर मौत हो गई है. किसी के मन में भी इस बात काम दूर-दूर तक शक नहीं था कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची-समझी साजिश और भयानक कत्ल था. एक घर के अंदर क्या चल रहा था, किसी को कानों-कान खबर नहीं थी. बुजुर्ग का अंतिम संस्कार हो चुका था, मातम का माहौल था और सब कुछ शांत लग रहा था—तभी घर की सफाई के दौरान मिले कुछ खून के धब्बेदार कपड़े मिले जो अपने आप में एक कहानी कह रहे थे. परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई और पुलिस को सूचना दी गई. जांच में नातिन के प्रेम प्रसंग का खुलासा हुआ जिसके चश्मदीद बन चुके थे  बुजुर्ग नाना. 

दादा ने देख लिया था ऐसा सच, जो छुपाना चाहते थे प्रेमी जोड़े

यह मामला झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र के चिडोना गांव का है. यहाँ 65 वर्षीय रामदीन कुशवाह अपनी पत्नी और 17 साल की नातिन कंचन के साथ रहते थे. 12 सितंबर की शाम जब रामदीन की पत्नी काम से घर लौटीं, तो उनके पति घर पर नहीं मिले. उन्होंने नातिन कंचन से पूछा, तो उसने बेपरवाही से कह दिया कि दादाजी दोपहर 4 बजे से घर नहीं लौटे हैं.

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पूरे परिवार ने आसपास तलाश की, लेकिन रामदीन का कोई पता नहीं चला. अगली सुबह खुद कंचन ने आकर बताया कि उसने दादाजी को घर के पीछे वाले कुएं की तरफ जाते देखा था. गांववालों और परिवार ने मिलकर कुएं में तलाश की, तो रामदीन का शव पानी से बाहर निकल आया. चूंकि बुजुर्ग शराब पीने के आदी थे, इसलिए सबने यही मान लिया कि नशे की हालत में वह कुएं में गिर गए होंगे. बिना किसी शक के उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया.

नातिन के कमरे से मिले खून से सने कपड़े

घटना के बाद परिवार वाले गमगीन माहौल में घर की साफ-सफाई और धुलाई में जुटे हुए थे. इसी दौरान जब वे कंचन के कमरे की तरफ पहुंचे, तो उन्हें कुछ ऐसे कपड़े मिले जिन पर खून के धब्बे लगे हुए थे. परिवार के सदस्यों का माथा ठनका. उन्होंने तुरंत कंचन को पकड़ा और सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी.

शुरुआत में कंचन घबराई, लेकिन जब उससे कड़ाई से सवाल-जवाब किए गए, तो उसने जो सच उगला उसने सुनने वालों के होश उड़ा दिए. कंचन ने स्वीकार किया कि उसके गांव के ही एक युवक विशाल से प्रेम संबंध थे. घटना वाले दिन विशाल उसके घर आया था और दोनों चारपाई पर बैठे हुए थे. तभी अचानक उसके नाना रामदीन ने उन दोनों को साथ देख लिया.

गला घोंटा, सिर पर मारा चकला और कुएं में फेंका शव

नाना द्वारा पकड़े जाने के डर से और समाज में बदनामी के खौफ से दोनों ने खौफनाक कदम उठाने का फैसला किया. पूछताछ में सामने आया कि सबसे पहले प्रेमी विशाल ने बुजुर्ग रामदीन का गला घोंटा. इसके बाद घबराई हुई नातिन कंचन ने घर के अंदर से रोटियां बेलने वाला पत्थर का चकला लाकर सीधे अपने दादा के सिर पर दे मारा, जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े.

अपने गुनाह को छिपाने के लिए दोनों ने मिलकर बुजुर्ग के शरीर को उठाया और घर के पीछे बने कुएं में फेंक दिया ताकि सबको लगे कि यह महज एक दुर्घटना है. उनकी यह चाल शुरुआत में कामयाब भी रही, क्योंकि परिवार और गांववालों ने इसे हादसा मानकर अंतिम संस्कार कर दिया था. लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था—खून से सने कपड़े सामने आ गए और पर्दाफाश हो गया.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार

जब घर वालों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी, तो ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार के नेतृत्व में मामले की जांच शुरू हुई. पुलिस ने तुरंत कंचन और उसके प्रेमी विशाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस के सामने दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया पत्थर का चकला और वारदात के दिन पहने गए खून से सने कपड़े बरामद कर लिए हैं. इसके अलावा, श्मशान घाट से साक्ष्य जुटाए गए हैं. पुलिस अब दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. 

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Tags: UP Crime
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