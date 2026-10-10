Home > उत्तर प्रदेश > गुरुवार शाम लापता हुआ था 11 साल का बच्चा, अगले दिन तालाब में बिना कपड़ों के मिला शव, हालत देख परिवार में मच गई चीख पुकार!

गुरुवार शाम लापता हुआ था 11 साल का बच्चा, अगले दिन तालाब में बिना कपड़ों के मिला शव, हालत देख परिवार में मच गई चीख पुकार!

Jhansi Crime: उत्तर प्रदेश के झांसी में 11 साल का बच्चा लापता हो गया था. जिसका शव लगभग 26 घंटे के बाद खदान के पास तालाब में बिना कपड़ों के मिला है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

By: Sohail Rahman | Published: October 10, 2026 11:35:21 AM IST

झांसी में लापता बच्चे का तालाब में मिला शव
झांसी में लापता बच्चे का तालाब में मिला शव


Jhansi Crime: उत्तर प्रदेश के झांसी में लगभग 26 घंटे से लापता 11 साल के बच्चे का शव शुक्रवार रात एक खदान के पास तालाब में बिना कपड़ों के मिला, जिसके बाद पुलिस उसकी मौत के कारणों की जांच कर रही है. पांचवीं कक्षा के छात्र का शव रात करीब 11 बजे भैंसासुर इलाके के एक तालाब में मिला, जो प्रेम नगर इलाके में स्थित उसके घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है. परिवार वालों ने मौके पर ही उसकी पहचान की, जहां पुलिसकर्मी पहले से ही मौजूद थे.

इस पूरे मामले पर झांसी के सीओ सदर सिमरन सिंह का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि परिवार ने गुरुवार रात बच्चे के लापता होने की सूचना दी थी, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया और उसे खोजने के लिए पुलिस टीमें तैनात की गईं.

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सीओ सदर ने क्या कहा?

सीओ सदर ने आगे कहा कि शुक्रवार रात हमें सूचना मिली कि भैंसासुर इलाके में एक खदान के पास तालाब में एक बच्चे का शव मिला है. पुलिस मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा करने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया. बच्चे की मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम से मौत की वजह का पता चल सकेगा.

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गुरुवार शाम हुआ था लापता

परिवार के अनुसार, बच्चा गुरुवार शाम करीब 6 बजे घर पर चाय पीने के बाद खेलने के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. रात होने पर परिवार वालों ने उसे खोजना शुरू किया और देर रात पुलिस से संपर्क किया. शुक्रवार को भी खोज जारी रही और पुलिस व परिवार के सदस्य लापता बच्चे को ढूंढते रहे. हालांकि, कोई सुराग नहीं मिला, जब तक कि शुक्रवार देर रात एक पड़ोसी ने परिवार को तालाब में शव होने की जानकारी नहीं दी.

दादा ने जताई आशंका

खबरों के मुताबिक, बच्चे के दादा को गड़बड़ी की आशंका थी; उनका कहना था कि बच्चा अकेले घर से इतनी दूर नहीं जा सकता था. उन्होंने पुलिस से मामले की पूरी जांच करने की अपील की. पुलिस ने बताया कि जांचकर्ता मौके से मिले सबूतों की जांच कर रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बच्चे की मौत के कारणों का पता लगाने में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है.

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Tags: crime newsUP News
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