कौन है बॉबी उर्फ दयानंद महाराज? इंस्टाग्राम पर जादू-टोना सिखाने वाला तांत्रिक निकला हथियारों का तस्कर

Bobby Tantrik Arrested: उत्तर प्रदेश के झांसी के सिपरी बाज़ार पुलिस स्टेशन की पुलिस ने LIC स्कूल के सामने छापा मारा और तीन शातिर तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जब वे ऑटोमैटिक और सेमी-ऑटोमैटिक हथियारों की बड़े पैमाने पर खरीद-बिक्री में लगे हुए थे.

गिरफ्तार आरोपियों में बॉबी (उर्फ संत दयानंद महाराज), उसका सगा भाई विवेक चौहान, और उनका मकान मालिक मुकेश कुमार श्रीवास शामिल हैं. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि यह बॉबी उर्फ दयानंद महाराज कौन है और इनके पास क्या-क्या सामना बरामद हुआ.

कौन है बॉबी उर्फ दयानंद महाराज?

गिरफ्तार मुख्य आरोपी, बॉबी (उर्फ संत दयानंद महाराज), कोई साधारण अपराधी नहीं है; बल्कि वह सोशल मीडिया पर एक जाना-पहचाना चेहरा है. इस तांत्रिक का Instagram पर एक ऑफिशियल पेज है, जहां उसके हजारों फॉलोअर्स हैं. अपने पेज पर, वह नियमित रूप से ऐसे वीडियो पोस्ट करता था जिनमें वह तंत्र-मंत्र के असर, भूत-प्रेत, आत्माओं और बुरी ताकतों से छुटकारा दिलाने और उनका इलाज करने का दावा करता था. हालांकि, तंत्र-मंत्र की आड़ में, यह तांत्रिक असल में पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में अवैध हथियारों की तस्करी का एक विशाल नेटवर्क चला रहा था.

यह शातिर ‘तांत्रिक’ जो अपने भाई के साथ एक किराए के मकान में रहता था अवैध हथियारों की डिलीवरी से जुड़ा यह गैर-कानूनी धंधा चला रहा था. उनके कब्जे से पुलिस ने सात जानलेवा हथियार जिनमें पिस्तौल और रिवॉल्वर शामिल हैं के साथ-साथ 122 कारतूस, एक रामपुरी चाकू, और भारी मात्रा में नकदी तथा सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए.

अवैध तस्करी का रैकेट काफी लंबे समय से चल रहा था

इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए, पुलिस अधीक्षक (शहर) प्रीति सिंह ने बताया कि यह गिरोह काफी लंबे समय से अवैध हथियारों के व्यापार में सक्रिय रूप से शामिल था. सिपरी बाज़ार पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग हथियारों की एक डील पक्की करने के लिए LIC स्कूल के सामने इकट्ठा हुए हैं.

इस सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस बल ने इलाके को घेर लिया और छापा मारा, जिसके परिणामस्वरूप तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ के दौरान, यह खुलासा हुआ कि वे काफी लंबे समय से इस पूरे गैर-कानूनी ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, और इसे एक अत्यंत संगठित तथा बारीकी से बनाई गई रणनीति के तहत चला रहे थे.

बरामदगी में रामपुरी चाकू से लेकर सोने और चांदी के सिक्के तक शामिल

पुलिस द्वारा की गई गहन तलाशी के दौरान, गिरोह से भारी मात्रा में हथियार और नकदी बरामद की गई. उनके कब्ज़े से ज़ब्त की गई चीज़ों में एक .32 बोर का रिवॉल्वर, एक अवैध पिस्तौल, एक 12 बोर की देसी पिस्तौल, एक छोटी बैरल वाली 12 बोर की देसी पिस्तौल, दो 315 बोर की देसी पिस्तौलें, बड़ी मात्रा में ज़िंदा और इस्तेमाल किए हुए कारतूस, पांच रामपुरी चाकू, ₹2.87 लाख की नकदी, पांच सोने की अंगूठियां, चांदी के सिक्के, कंगन और चार मोबाइल फ़ोन शामिल हैं.