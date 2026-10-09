नरेन्द्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जेवर हवाई अड्डे का नाम, यूपी कैबिनेट ने प्रस्ताव किया पास

Narendra Modi International Airport: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने शुक्रवार (09 अक्टूबर, 2026) को नोएडा में स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर नरेन्द्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है. कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य कैबिनेट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभारी है और इसे उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा तोहफ़ा बताया. इस साल मार्च में पीएम मोदी ने एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया था.

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट राज्य को तोहफ़े में देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करती है. कैबिनेट ने इसका नाम नरेन्द्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा-जेवर रखने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस एयरपोर्ट के उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और देश का एक बड़ा एविएशन हब बनने की उम्मीद है.

यह फ़ैसला यूपी कैबिनेट द्वारा पीएम मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 साल की जनसेवा पूरी करने के लिए सम्मानित करने वाले प्रस्ताव के साथ आया है. आदित्यनाथ ने 7 अक्टूबर को देश के इतिहास का एक शानदार अध्याय बताया, जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी की 25 साल की यात्रा का प्रतीक है.

#WATCH लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “…उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद, राज्य को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) का तोहफ़ा देने के लिए प्रधानमंत्री का आभारी है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और भविष्य में देश का सबसे बड़ा एविएशन हब बनने जा रहा है। मंत्रिपरिषद ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर ‘नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा-जेवर’ करने का प्रस्ताव भी पास किया है…” — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 9, 2026

7 अक्टूबर मोदी के लिए शानदार अध्याय

उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने माना है कि 7 अक्टूबर देश के इतिहास में एक शानदार अध्याय है. यूपी की मंत्रिपरिषद, सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार और समर्पित सेवा के 25 साल पूरे करने पर पीएम मोदी को दिल से बधाई देती है. यह यूपी के लिए खास गर्व का पल है, क्योंकि पीएम मोदी इसी राज्य की पवित्र धरती से देश का नेतृत्व करते हैं और एक लोकप्रिय जन-प्रतिनिधि व सांसद के तौर पर सेवा कर रहे हैं.

मोदी का एयरपोर्ट से खास जुड़ाव

आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश और प्रधानमंत्री के बीच व्यक्तिगत जुड़ाव के बारे में भी बात की और कहा कि उनके नेतृत्व में राज्य विकास के एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है.