जेवर या दिल्ली? फ्लाइट बुक करने से पहले जान लें कौन सा एयरपोर्ट बचाएगा पैसा और समय, किसे चुनना होगा फायदे का सौदा?

Jewar vs Delhi IGI Airport: दिल्ली-एनसीआर के हवाई यात्रियों के लिए एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) से पहली उड़ान रवाना होने के साथ ही अब लोगों के सामने सिर्फ फ्लाइट टिकट का नहीं, बल्कि एयरपोर्ट चुनने का भी विकल्प खुल गया है. अब सवाल यह नहीं है कि फ्लाइट कितने की है, बल्कि यह है कि घर से एयरपोर्ट तक पहुंचने में कितना समय, पैसा और सुविधा मिलेगी. ऐसे में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) और जेवर एयरपोर्ट के बीच मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है.

पहली उड़ान के साथ खुला नया अध्याय

15 जून 2026 को जेवर एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए पहली उड़ान सफलतापूर्वक रवाना हुई. इसके साथ ही उत्तर भारत के सबसे बड़े एविएशन प्रोजेक्ट्स में शामिल इस एयरपोर्ट ने व्यावसायिक संचालन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिया है. जुलाई से यहां से देश के 16 शहरों के लिए नियमित उड़ानें शुरू होने जा रही हैं, जिससे यात्रियों को एक नया और सुविधाजनक विकल्प मिलेगा.

गेम चेंजर साबित होगा जेवर

नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए जेवर एयरपोर्ट राहत की बड़ी सौगात बनकर आया है. अब तक इन इलाकों के लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के लिए भारी ट्रैफिक और लंबा सफर तय करना पड़ता था. जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने से यात्रा का समय कम होगा और टैक्सी या निजी वाहन पर होने वाला खर्च भी घटेगा. आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, बुलंदशहर और आसपास के शहरों के यात्रियों के लिए जेवर एयरपोर्ट किसी वरदान से कम नहीं होगा.इन शहरों से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने में कई घंटे लग जाते थे, लेकिन अब अपेक्षाकृत कम दूरी तय कर सीधे जेवर एयरपोर्ट पहुंचा जा सकेगा. इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी.

गाजियाबाद में दोनों एयरपोर्ट के बीच रहेगी कड़ी टक्कर

गाजियाबाद के यात्रियों के लिए स्थिति थोड़ी अलग है. यहां एयरपोर्ट का चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा कि व्यक्ति शहर के किस हिस्से में रहता है. पूर्वी गाजियाबाद और एनएच-9 के आसपास रहने वालों को जेवर एयरपोर्ट अधिक सुविधाजनक लग सकता है, जबकि दिल्ली से सटे इलाकों के लोगों के लिए आईजीआई एयरपोर्ट अभी भी बेहतर विकल्प रहेगा.

गुरुग्राम और पश्चिमी दिल्ली वालों के लिए IGI अभी भी नंबर-1

गुरुग्राम, द्वारका, जनकपुरी और पश्चिमी दिल्ली के अधिकांश इलाकों के निवासियों के लिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बढ़त फिलहाल बरकरार रहेगी. इन क्षेत्रों से दिल्ली एयरपोर्ट काफी नजदीक है, इसलिए यात्रियों के लिए जेवर तक अतिरिक्त दूरी तय करना व्यावहारिक नहीं माना जाएगा, जब तक कि किराए या उड़ानों में कोई बड़ा अंतर न हो. विशेषज्ञों का मानना है कि एयरपोर्ट चुनते समय केवल हवाई टिकट की कीमत देखना समझदारी नहीं होगी.

यात्रियों को इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए

घर से एयरपोर्ट तक पहुंचने का समय

टैक्सी या कैब का किराया

एक्सप्रेसवे और टोल शुल्क

पार्किंग चार्ज

ट्रैफिक जाम की संभावना

कुल यात्रा अवधि

कई बार सस्ती फ्लाइट महंगी पड़ जाती है, क्योंकि एयरपोर्ट तक पहुंचने में अतिरिक्त खर्च और समय लग जाता है.

दिल्ली-एनसीआर में शुरू होगी एयरपोर्ट्स की नई प्रतिस्पर्धा

जेवर एयरपोर्ट के संचालन से दिल्ली-एनसीआर में एयर कनेक्टिविटी का नया अध्याय शुरू हुआ है. अब यात्रियों के पास दो बड़े अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का विकल्प होगा. इसका फायदा केवल यात्रियों को ही नहीं, बल्कि पर्यटन, कारोबार और क्षेत्रीय विकास को भी मिलने की उम्मीद है. आने वाले समय में एयरलाइंस के किराए, रूट नेटवर्क और सुविधाओं के आधार पर दोनों एयरपोर्ट के बीच प्रतिस्पर्धा और तेज हो सकती है.