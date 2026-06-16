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सभी मुसलमान 4-4 हिंदुओं को…सपा सांसद जावेद अली ने ये क्या कह दिया? उत्तर प्रदेश में आ गया सियासी भूचाल

Javed Ali Statements: मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली के बयान ने उत्तर प्रदेश में नई बहस को जन्म दे दिया है. दरअसल उन्होंने मुस्लिमों को 4 हिंदू दोस्त बनाने की सलाह दी.

By: Sohail Rahman | Published: June 16, 2026 11:15:47 AM IST

सपा के राज्यसभा सांसद जावेद अली के बयान ने मचाया सियासी भूचाल
सपा के राज्यसभा सांसद जावेद अली के बयान ने मचाया सियासी भूचाल


Javed Ali Statements: मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाएं और अलग-अलग समुदायों के लोगों के साथ मजबूत रिश्ते बनाएं. इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए समाज के किसी एक वर्ग पर निर्भर रहकर चुनावी जीत हासिल नहीं की जा सकती.

दरअसल, पूरा मामला यह है कि मुराबाबाद में PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) सम्मेलन को संबोधित करते हुए जावेद अली ने मुस्लिम पार्टी कार्यकर्ताओं को सलाह दी कि वे कम से कम 4 हिंदू दोस्त बनाए और उनसे लगातार बातचीत करते रहें.

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जावेद अली ने क्या कहा?

जावेद अली ने जोर देकर कहा कि सिर्फ जान-पहचान या औपचारिक रिश्ते काफी नहीं हैं, ऐसे दोस्तों की जरूरत है जो आपकी बातों आपकी बातों और विचारों पर भरोसा करें. उन्होंने कहा कि समाज के अलग-अलग वर्गों के बीच भरोसे के रिश्ते मजबूत किए बिना राजनीतिक बदलाव लाना नामुमकिन है. इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि अकेले मुसलमान बीजेपी को नहीं हरा सकते. बीजेपी को तब तक नहीं हराया नहीं जा सकता जब तक हर मुसलमान के 4 हिंदू दोस्त न हों.

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सपा कार्यकर्ताओं से की अपील

सपा सांसद ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो समाज के हर वर्ग तक अपनी पहुंच बनाएं और लोगों के बीच बेहतर बातचीत को बढ़ावा देने को कहा. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि अलग-अलग समुदायों और सामाजिक समूहों को एक साथ लाकर ही राजनीतिक ताकत हालिस की जा सकती है. पीडीए सम्मेलन में उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देते हुए संगठन को मजबूत करने का भी आह्वान किया.

संभल का क्यों दिया उदाहरण?

इसके अलावा, सपा सांसद जावेद अली खान ने संभल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां समाजवादी पार्टी को अपनी बात रखने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के समय से ही पार्टी का मजबूत जनाधार रहा है. उन्होंने कहा कि संभल जैसे क्षेत्रों में लोगों का समर्थन मिल रहा हैं. लेकिन अन्य इलाकों में भी पार्टी संवाद और जनसंपर्क अभियान चलाने पर जोर दिया.

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Tags: home-hero-pos-1UP News
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