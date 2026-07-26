Home > उत्तर प्रदेश > गोबर से घर लीपकर छुपाया था पति के कत्ल का राज, रची झूठी कहानी; अंतिम संस्कार के पहले ही खुल गई पोल!

गोबर से घर लीपकर छुपाया था पति के कत्ल का राज, रची झूठी कहानी; अंतिम संस्कार के पहले ही खुल गई पोल!

परिजनों का आरोप है कि बहू वंदना का प्रेमी जो रिश्तेदार भी था वो अक्सर बार-बार फोन करता था. पिछले 2 सप्ताह से घर पर साथ रह रहा था. पति की हत्या के अगले दिन पत्नी वंदना को घर में गोबर की लिपाई करते पाया गया.

By: Kajal Jain | Published: July 26, 2026 12:45:41 PM IST

गोबर से घर लीपकर छुपाया था पति के कत्ल का राज, रची झूठी कहानी; अंतिम संस्कार के पहले ही खुल गई पोल!
गोबर से घर लीपकर छुपाया था पति के कत्ल का राज, रची झूठी कहानी; अंतिम संस्कार के पहले ही खुल गई पोल!


उत्तर प्रदेश के जौनपुर में प्रेमी के प्यार में अंधी पत्नी ने अपना ही सुहाग उजाड़ दिया और सबूत छिपाने के लिए बेहद शातिराना चाल चली. लेकिन महिला की चालाकी ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाई. पति के परिजनों ने पुलिस को बुला लिया और एक ऐसा तथ्य उजागर कर दिया जिसके बाद महिला को सलाखों के पीछा जाना ही पड़ा. यह मामला कोतवाली इलाके के भलुआही वार्ड नंबर-8 का बताया जा रहा है जहां शुक्रवार रात को अपने प्रेम प्रसंगों के चलते पत्नी ने अपने पति की बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी और शक के दायरे से बाहर होने के लिए पूरे घर के गोबर से लीप दिया. पुलिस ने पत्नी को तो हिरासत में ले लिया है लेकिन प्रेमी साजिश में शामिल प्रेमी अभी भी फरार है.

गले के निशान देख चौंके परिजन

पत्नी का नाम वंदना है जिसकी शादी 6 साल पहले 27 वर्षीय संदीप से हुई थी. दंपति के 2 बच्चे भी हैं. परिजनों का आरोप है कि वंदना का एक दूर के रिश्तेदार राजेश कुमार नाम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों के बीच फोन पर कई बार बात बातचीत होती रही है. वो पिछले 2 सप्ताह से वंदना और संदीप के घर आया था. शुक्रवार को संदीप काम पर नहीं गया था और पत्नी से शराब और मीट के लिए 500 रुपये मांग रहा था, जिसके कारण पति-पत्नी के बीच झगड़ा हो गया. संदीप ने बताए पैसे निकाले और शराब-मीट का इंतजाम कर घर में खाना पकाया था.

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रात को अचानक आ रहीं थी झगड़े की आवाज

थाने में दी तहरीर में परिजनों का आरोप है कि शराब और मीट के चलते दोनों पति-पत्नी के बीच शुक्रवार रात को विवाद हुआ था. झगड़े की आवाजें घर के बाहर तक आईं लेकिन 12 बजे तक आवाजें बंद हो गई. सुबह वंदना ने घर को गोबर से लीप दिया ताकि हत्या का कोई सबूत न बचे और लोग इसे आकस्मिक मौत मान लें. इतना ही नहीं, पत्नी वंदना ने पति के सुबह देर तक न उठने की जानकारी ससुर को भी दी थी जिसके बाद पति संदीप को बिस्तर में मृत पाया गया. सदिग्ध मौत की बात पूरे गांव में फैल गई. एक तरफ घर में मातम और गांव में कोहराम मच गया था.

जब शक, यकीन में बदला

जैसे ही घर वाले संदीप के अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रहे थे, पड़ोस की महिलाओं ने संदीप के गले के निशानों पर संदेह जताया. संदीप के पिता को जब इस बात का पता चला तो वंदना घबरा गई और परिजनों ने पुलिस को बुलाया. पहले पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पिता का आरोप है कि बहू वदंना ने रात को उनके बेटे संदीप को खाना खिलाया और सोते समय गमछे से गला कसकर हत्या कर दी जिसमें उसका प्रेमी और रिश्तेदार राजेश कुमार का भी हाथ है.

परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल की और आरोपी बहू वंदना को गिरफ्तार कर लिया. प्रेमी राजेश कुमार घटनास्थल से फरार है जिसकी तलाश की जा रही है. 

ये भी पढ़ें:-‘रवीना को भेजो, तब मिलेंगे भारतीय जवानों के शव’… कारगिल में पाक सैनिकों की रखी थी घटिया मांग, भारत ने मिसाइल पर लिखकर दिया था ऐसा करारा जवाब!

Tags: crime newsExtra-Marital AffairHusband Wife disputeUP Crime News
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