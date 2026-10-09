Jaunpur News: पत्नी की ‘उस’ कमजोरी का जिक्र कर खूबसूरत पड़ोसन को फंसाया, फिर 8 साल बनाए संबंध; कहता था- बीवी में वो बात नहीं

Jaunpur News: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में विश्वास का कत्ल करने का मामला सामने आया है. आरोपी होमगार्ड के प्लाटून कमांडर धर्मेंद्र ने शादीशुदा महिला के साथ 8 साल तक जबरन और कभी-कभार प्रलोभन देकर रिलेशन बनाए. इस बीच धमकियों से परेशान होकर दुष्कर्म की शिकार महिला ने बुधवार (7 अक्टूबर, 2026) को महिला ने पुलिस से शिकायत की. इसके बाद पूरा मामला सामने आया. होमगार्ड के प्लाटून कमांडर शादीशुदा महिला से कहा कि ‘तुम बहुत सुंदर हो, मेरी पत्नी खुश नहीं रख पाती’. इसके बाद धीरे-धीरे दोनों करीब आ गए. समय के साथ दोस्ती हुई और नौबत शारीरिक संबंधों तक पहुंच गई.

महिला से दुष्कर्म का यह मामला जिला मुख्यालय से 38 किमी दूर बदलापुर कोतवाली क्षेत्र का है. होमगार्ड के प्लाटून कमांडर धर्मेंद्र से महिला से मुलाकात हुई. कुछ दिनों बाद होमगार्ड के प्लाटून कमांडर धर्मेंद्र ने कहा’मेरी पत्नी मुझे खुश नहीं रख पाती. मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा.’ महिला भी धर्मेंद्र के झांसे में आए गई. महिला का कहना है कि वह उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाता था. महिला का कहना है कि वह होमगार्ड के प्लाटून कमांडर के साथ रिश्तों की वजह से साथ रहने के लिए तैयार नहीं हुई. महिला का कहना है कि सारा मामला खुलने के बाद उसका पति भी अब पत्नी को साथ रखने के लिए तैयार नहीं है.

8 साल तक बनाए संबंध

सूत्रों के मुताबिक, आरोपी धर्मेंद्र शर्मा उर्फ मकरंद (44) सरोखनपुर का रहने वाला और बदलापुर में होमगार्ड प्लाटून कमांडर है. शादीशुदा धर्मेंद्र के परिवार में पत्नी के अलावा दो बेटियां और एक बेटा है. जिस महिला को उसने दुष्कर्म का शिकार बनाया वह पड़ोस में रहती है. पीड़ित महिला पति और बच्चों के साथ रहती है. मिली जानकारी के मुताबिक, महिला आर्थिक रूप से कमजोर है. ऐसे में धर्मेंद्र ने बड़ी ही चालाकी से पहले तो अपने घर पर काम दिया. लालच दिया और कहा कि उसकी पत्नी उसे खुश नहीं रख पाती है. इसके बाद 8 साल तक जबरन रिलेशन बनाए. इस बीच धर्मेंद्र से परेशान होकर महिला ने जब पीछा छोड़ने के लिए कहा कि तो आरोपी ने पति और बच्चों को जान से मारने की धमकी दी.

2019 में हुई प्रेग्नेंट

महिला का कहना है कि धर्मेंद्र उससे गलत तरीके से बात करता था.अक्सर कहता था ‘तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो. मेरे साथ रिलेशन में आ जाओ. मैं तुम्हारी मदद करूंगा.’ महिला का कहना है कि उसने झांसे में लेकर रिलेशन बना लिया. यह सिलसिला काफी समय तक चला. इस दौरान यानी वर्ष 2019 में महिला प्रेग्नेंट हो गई. महिला की मानें वह प्रेग्नेंट धर्मेंद्र की वजह से हुई. इस दौरान धर्मेंद्र अविवाहित था.