Home > उत्तर प्रदेश > UP: ‘चाय खतरे में है मित्तर, चीनी पहुंच गई सत्तर’, जौनपुर में लेखपाल ने किया फेसबुक पोस्ट, हो गया तगड़ा एक्शन

UP: ‘चाय खतरे में है मित्तर, चीनी पहुंच गई सत्तर’, जौनपुर में लेखपाल ने किया फेसबुक पोस्ट, हो गया तगड़ा एक्शन

Jaunpur News: शाहगंज के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) अंकुर वर्मा ने बताया कि अशोक कुमार यादव ने रविवार को चीनी की बढ़ती कीमत पर कटाक्ष करते हुए यह पोस्ट किया था, जिसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को मिली. इसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया.

By: Hasnain Alam | Published: August 26, 2026 12:50:07 AM IST

जौनपुर लेखपाल अशोक कुमार यादव
जौनपुर लेखपाल अशोक कुमार यादव


UP News: देश में चीनी के दामों में हुई बढ़ोतरी का असर लोगों की जेब पर हो रहा है. इस बीच उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में तैनात एक लेखपाल को चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करना भारी बड़ गया. लेखपाल अशोक कुमार यादव ने ‘फेसबुक’ पर एक पोस्ट में लिखा था, ‘चाय खतरे में है मित्तर, चीनी पहुंच गई सत्तर.’ इसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है.

फेसबुक पोस्ट के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तहसील प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लेखपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. शाहगंज के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) अंकुर वर्मा ने बताया कि अशोक कुमार यादव ने रविवार को चीनी की बढ़ती कीमत पर कटाक्ष करते हुए यह पोस्ट किया था, जिसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को मिली.

You Might Be Interested In

पोस्ट को सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन माना गया

उन्होंने बताया कि तहसील प्रशासन ने मामले की जांच कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी और सरकारी सेवा में रहते हुए सोशल मीडिया पर इस तरह की टिप्पणी करना सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन माना गया. अधिकारी ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर लेखपाल को निलंबित कर दिया गया.

जिला प्रशासन के मुताबिक एक सरकारी सेवक के रूप में अशोक यादव की चीनी पर सार्वजनिक टिप्पणी की गई, जिससे आम जनमानस में चीनी को लेकर भ्रम और भ्रामक धारणा उत्पन्न हो सकती है और शासन की नीतियों के प्रति नकारात्मकता आ सकता है. उनका ये व्यवहार यूपी सरकारी सेवा आचरण नियमावली 1956 के विरुद्ध पाया गया है. इन आरों को देखते हुए शाहगंज लेखपाल अशोक यादव के तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है.

नायब तहसीलदार को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया

वहीं एसडीएम ने बताया कि विभागीय जांच के लिए सरपतहां के नायब तहसीलदार को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है. फिलहाल यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है.

Tags: UP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शादी के बाद ऑनस्क्रीन को-स्टार के साथ रोमांटिक सीन करने...

August 25, 2026

मां के नक्शेकदम पर चलीं ये 10 बॉलीवुड एक्ट्रेस!

August 24, 2026

7 चमत्कारी हनुमान मंदिर: जहां पूरी होती है हर मनोकामना!

August 24, 2026

कौन हैं केजिया लिज मेजो?

August 24, 2026

इन स्मार्टफोन्स में मिलते हैं अच्छे सॉफ्टवेयर

August 23, 2026

दीपशिखा ने बताया कैसे कोयला में शूट हुआ बिना कपड़ों...

August 23, 2026
UP: ‘चाय खतरे में है मित्तर, चीनी पहुंच गई सत्तर’, जौनपुर में लेखपाल ने किया फेसबुक पोस्ट, हो गया तगड़ा एक्शन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP: ‘चाय खतरे में है मित्तर, चीनी पहुंच गई सत्तर’, जौनपुर में लेखपाल ने किया फेसबुक पोस्ट, हो गया तगड़ा एक्शन
UP: ‘चाय खतरे में है मित्तर, चीनी पहुंच गई सत्तर’, जौनपुर में लेखपाल ने किया फेसबुक पोस्ट, हो गया तगड़ा एक्शन
UP: ‘चाय खतरे में है मित्तर, चीनी पहुंच गई सत्तर’, जौनपुर में लेखपाल ने किया फेसबुक पोस्ट, हो गया तगड़ा एक्शन
UP: ‘चाय खतरे में है मित्तर, चीनी पहुंच गई सत्तर’, जौनपुर में लेखपाल ने किया फेसबुक पोस्ट, हो गया तगड़ा एक्शन