UP: ‘चाय खतरे में है मित्तर, चीनी पहुंच गई सत्तर’, जौनपुर में लेखपाल ने किया फेसबुक पोस्ट, हो गया तगड़ा एक्शन

UP News: देश में चीनी के दामों में हुई बढ़ोतरी का असर लोगों की जेब पर हो रहा है. इस बीच उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में तैनात एक लेखपाल को चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करना भारी बड़ गया. लेखपाल अशोक कुमार यादव ने ‘फेसबुक’ पर एक पोस्ट में लिखा था, ‘चाय खतरे में है मित्तर, चीनी पहुंच गई सत्तर.’ इसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है.

फेसबुक पोस्ट के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तहसील प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लेखपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. शाहगंज के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) अंकुर वर्मा ने बताया कि अशोक कुमार यादव ने रविवार को चीनी की बढ़ती कीमत पर कटाक्ष करते हुए यह पोस्ट किया था, जिसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को मिली.

पोस्ट को सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन माना गया

उन्होंने बताया कि तहसील प्रशासन ने मामले की जांच कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी और सरकारी सेवा में रहते हुए सोशल मीडिया पर इस तरह की टिप्पणी करना सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन माना गया. अधिकारी ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर लेखपाल को निलंबित कर दिया गया.

जिला प्रशासन के मुताबिक एक सरकारी सेवक के रूप में अशोक यादव की चीनी पर सार्वजनिक टिप्पणी की गई, जिससे आम जनमानस में चीनी को लेकर भ्रम और भ्रामक धारणा उत्पन्न हो सकती है और शासन की नीतियों के प्रति नकारात्मकता आ सकता है. उनका ये व्यवहार यूपी सरकारी सेवा आचरण नियमावली 1956 के विरुद्ध पाया गया है. इन आरों को देखते हुए शाहगंज लेखपाल अशोक यादव के तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है.

नायब तहसीलदार को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया

वहीं एसडीएम ने बताया कि विभागीय जांच के लिए सरपतहां के नायब तहसीलदार को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है. फिलहाल यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है.