UP Crime: मैं तुम्हारे घर… UPSC की तैयारी कर रही युवती से लखनऊ में गैंगरेप, आरोपी ने ट्रेन से उतारा, पहले खुद किया रेप, फिर दोस्तों से कराया

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यूपीएससी की तैयारी कर रही युवती से लखनऊ में गैंगरेप का मामला सामने आया है. युवती दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रही है. वह जौनपुर से दिल्ली जा रही थी. लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर एक परिचित लड़का उससे मिलने आया और उसे ट्रेन से उतार लिया. ट्रेन में मिलने के बाद लड़का चारबाग में उतरने के लिए बार-बार कहने लगा और कहा कि मैं तुम्हारे घर पर बात कर लूंगा. कोई दिक्कत नहीं होगी.

इसके बाद परिचित रिश्तेदार उसे सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में अपने रूम ले गया, वहां उसने कॉफी में नींद की गोली मिलाकर उसे बेहोश कर गलत काम किया. उसी शाम को उसके साथ के एक और लड़के ने जबरदस्ती की, जो परिचित का जानने वाला था. दूसरे दिन दोनों लड़कों के साथ एक और लड़का शामिल हो गया. फिर तीनों लड़कों ने मिलकर 3 दिन तक बारी-बारी से लड़की से रेप किया.

सुहेलदेव एक्सप्रेस से वापस भेजा दिल्ली

3 दिन तक लड़की से गैंगरेप के बाद परिचित लड़के ने सुशांत गोल्फ सिटी से चारबाग के लिए कैब बुक की और सुहेलदेव एक्सप्रेस से स्लीपर टिकट पर युवती को दिल्ली भेज दिया. डरी-सहमी युवती ने हिम्मत जुटाकर अपने परिजनों को इसकी सूचना दी.

लड़की के पिता ने 139 रेलवे हेल्पलाइन पर मदद मांगी थी. इसके बाद GRP टीम ने पहुंचकर युवती से बात की और पूरी घटना परिजनों को बताई. युवती को दिल्ली आनंद विहार थाने लेकर पहुंचे, जहां अगले दिन परिजन भी पहुंच गए. युवती के बयान पर आनंद विहार में केस दर्ज किया गया.

जौनपुर के जलालपुर का रहने वाला है आरोपी

युवती का परिचित लड़का शिवम यादव जौनपुर के जलालपुर का रहने वाला है. शिवम ही मुख्य आरोपी भी है. पीड़िता दिल्ली के निजी कॉलेज से बीए ऑनर्स की पढ़ाई कर रही है.

उसने पुलिस से की शिकायत में बताया कि कॉलेज में छुट्टी होने के बाद 1 मई को जौनपुर अपने घर गई थी. एग्जाम का एडमिट कार्ड आ गया था, जिसे लेने के लिए 15 मई को वापस दिल्ली जाने के लिए निकली. पिता जाफराबाद स्टेशन पर सुहेलदेव एक्सप्रेस में बैठाकर चला गए.