Home > उत्तर प्रदेश > Jaswantnagar power cut: चार दिन से रातभर बिजली गुल, भीषण गर्मी में ग्रामीण बेहाल; तार टूटने से संकट गहराया

Jaswantnagar power cut: चार दिन से रातभर बिजली गुल, भीषण गर्मी में ग्रामीण बेहाल; तार टूटने से संकट गहराया

Jaswantnagar power cut: जसवंतनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में चार दिनों से बिजली कटौती जारी है. 33 केवी लाइन टूटने से स्थिति और बिगड़ी, लोग भीषण गर्मी में भारी परेशानी झेल रहे हैं.

By: Preeti Rajput | Published: April 25, 2026 6:58:32 PM IST

जसवंतनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में चार दिनों से बिजली कटौती जारी है.
जसवंतनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में चार दिनों से बिजली कटौती जारी है.


Jaswantnagar power cut: जसवंतनगर. क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में लगातार हो रही बिजली कटौती ने लोगों का जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. पिछले चार दिनों से हालात ऐसे बने हुए हैं कि रात के समय बिजली लगभग पूरी तरह गुल रहती है, जिससे भीषण गर्मी में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. शनिवार को रायनगर से आने वाली 33 केवी लाइन का तार टूट जाने से स्थिति और भी गंभीर हो गई.

चार दिन से रातभर बिजली गुल

ग्रामीणों में विमला देवी, उषा लता, रामकली, सुरेश, आलोक, लल्लन, श्याम बिहारी, सोनू, इच्छा राम और अतुल ने बताया कि विभिन्न फीडरों पर रातभर ‘पनकी कोड’ के तहत बिजली कटौती की जा रही है. पूरी रात में महज एक-दो घंटे ही आपूर्ति मिल पा रही है, जिससे लोग हाथ से पंखा झलकर और मच्छरों के बीच रात गुजारने को मजबूर हैं. पहले जहां सुबह कुछ राहत मिल जाती थी, वहीं शनिवार को तार टूटने के कारण दिन में भी बिजली के दर्शन नहीं हुए.

You Might Be Interested In

गर्मी से हाल बेहाल 

उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली आपूर्ति पूरी तरह अनियमित हो गई है और निर्धारित शेड्यूल का पालन नहीं हो रहा. सरकार भले ही ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घंटे बिजली देने का दावा कर रही हो, लेकिन हकीकत में महज 4 से 5 घंटे ही आपूर्ति मिल रही है. आरोप है कि इमरजेंसी कटौती के नाम पर 10 से 12 घंटे बिजली बंद कर दी जाती है, जबकि लोकल रोस्टिंग से 6 से 7 घंटे अतिरिक्त कटौती हो रही है. इसके अलावा फॉल्ट और शटडाउन के नाम पर भी 4 से 5 घंटे आपूर्ति बाधित रहती है.

 केवी लाइन का तार टूटने से मंडराया संकट

शुक्रवार को बलरई, जुगोरा, सिरसा बिबामऊ, जसवंतनगर ग्रामीण और फतेहपुरा समेत करीब नौ फीडरों से जुड़े दो सौ से अधिक गांवों में दिनभर कटौती की गई. रात में भी हालात बदतर रहे और शनिवार तक आपूर्ति सुचारू नहीं हो सकी, जिससे लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है. इस संबंध में एसडीओ आनंद पाल सिंह ने बताया कि 33 केवी लाइन का तार टूटने के कारण आपूर्ति बाधित हुई है और टीम मौके पर मरम्मत कार्य में जुटी है. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि रात में ‘पनकी कोड’ के तहत कटौती की जा रही है, लेकिन जल्द ही स्थिति सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है.

Disclaimer – The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

Tags: Jaswantnagar power cutrural electricity problem Indiauttar pradesh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
Jaswantnagar power cut: चार दिन से रातभर बिजली गुल, भीषण गर्मी में ग्रामीण बेहाल; तार टूटने से संकट गहराया

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jaswantnagar power cut: चार दिन से रातभर बिजली गुल, भीषण गर्मी में ग्रामीण बेहाल; तार टूटने से संकट गहराया
Jaswantnagar power cut: चार दिन से रातभर बिजली गुल, भीषण गर्मी में ग्रामीण बेहाल; तार टूटने से संकट गहराया
Jaswantnagar power cut: चार दिन से रातभर बिजली गुल, भीषण गर्मी में ग्रामीण बेहाल; तार टूटने से संकट गहराया
Jaswantnagar power cut: चार दिन से रातभर बिजली गुल, भीषण गर्मी में ग्रामीण बेहाल; तार टूटने से संकट गहराया