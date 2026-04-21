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Jaswantnagar Road Accidents: जसवंतनगर में एक दिन में 4 सड़क हादसे, 5 गंभीर घायल, सड़क सुरक्षा पर उठे सवाल

Jaswantnagar Road Accidents: जसवंतनगर में एक ही दिन में चार सड़क हादसों में 5 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी को सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर, जंगली जानवर, तेज रफ्तार और लापरवाही बने हादसों की वजह, सड़क सुरक्षा को लेकर उठे सवाल.

By: Ranjana Sharma | Published: April 21, 2026 7:36:21 PM IST

सड़क पर मौत का साया, एक दिन में चार बड़े हादसे
सड़क पर मौत का साया, एक दिन में चार बड़े हादसे


Jaswantnagar Road Accidents: जसवंतनगर क्षेत्र में मंगलवार का दिन हादसों से भरा रहा. अलग-अलग स्थानों पर हुए चार सड़क दुर्घटनाओं में कुल 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. एक ही दिन में लगातार हुई घटनाओं ने इलाके में चिंता और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है.

राजपुर के पास जंगली सूअरों से टकराई बाइक

पहला हादसा बलरई-जसवंतनगर मार्ग पर राजपुर गांव के पास हुआ. यहां सावित्री देवी (45) अपने बेटे टिंकू (21) के साथ बाइक से जा रही थीं. अचानक झाड़ियों से निकले जंगली सूअरों के झुंड से उनकी बाइक टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. दूसरी घटना भीकनपुर (कचौरा घाट मार्ग) पर हुई, जहां करहल निवासी शिवम (65) को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया.

नेशनल हाईवे पर तीसरा हादसा

तीसरा हादसा नेशनल हाईवे पर जोनई फार्म हाउस के पास हुआ. इस दुर्घटना में फिरोजाबाद निवासी प्रमोद कुमार (50) वाहन की चपेट में आ गए. उन्हें गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद एंबुलेंस के जरिए तत्काल अस्पताल भेजा गया. चौथा हादसा प्रतापपुरा के पास हुआ, जहां सुनील (25) सड़क दुर्घटना में घायल हो गए. इस घटना ने दिनभर में हादसों की संख्या को चार तक पहुंचा दिया.

सभी घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर

सभी घायलों को 108 एंबुलेंस सेवा के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी को सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.
एक ही दिन में लगातार चार सड़क हादसों ने प्रशासन और स्थानीय लोगों को चिंता में डाल दिया है. क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण लगाने और जंगली जानवरों से बचाव के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है.

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Tags: etawah road accidentsjaswantnagar accident news
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