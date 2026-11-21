जन नायक एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में एक रेलवे पुलिसकर्मी द्वारा एक महिला को बार-बार पीटने का हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. इस दौरान जीआरपी सिपाही के हिंसक वार से महिला घायल भी हो गई. अब सवाल उठ रहा है कि जब रक्षा करने वाली पुलिस ही ऐसी गुंडई करेगी तो क्या होगा. आइए जानते हैं पूरा मामला.

सीट को लेकर हुआ विवाद

मुरादाबाद के एसपी जीआरपी आशुतोष शुक्ला के मुताबिक, बिहार से पंजाब जा रही जन नायक एक्सप्रेस ट्रेन में मुरादाबाद के पास दो एस्कॉर्ट कर्मी ड्यूटी के दौरान सवार हुए थे. ट्रेन के मतलबपुर के पास पहुंचने पर एक सीट पर जगह देने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया. पुलिस के अनुसार, एस्कॉर्ट कर्मियों ने बच्चे को गोद में लिए महिला के लिए जगह बनाने को कहा, लेकिन दूसरी महिला ने इनकार कर दिया. इस पर विवाद बढ़ गया और तीन महिलाओं ने पुलिसकर्मियों से मारपीट की. आरोप है कि उनके साथ मौजूद दो पुरुषों ने पुलिसकर्मियों के मोबाइल छीन लिए और उनकी वर्दी भी फाड़ दी.

क्या है वायरल वीडियो?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक जीआरपी सिपाही महिला को बेहद ही बेरहम तरीके से मार रहा है. वह महिला को इतने घूंसे मारता है कि उसका सिर फट जाता है और खून बहने लगता है. फिर किसी तरह महिला की कुछ परिजन और अन्य लोग सिपाही को रोकते हैं और उस सिपाही पर लोग अपना गुस्सा प्रकट करते हैं.

पीड़िता बिहार की रहने वाली है, जिसका नाम रूबी है. घटना के दौरान जब वह घायल हो जाती है, तो वीडियो में देखा जाता है कि उसकी बेटियां, लक्ष्मी और खुशी अपनी मां को बचाने की पूरी करती हैं. पीड़िता द्वारा ललित और अजय नाम के दो कांस्टेबल पर रूबी पर हमला करने का आरोप लगाया गया है.

क्या कार्रवाई हुई?

GRP ने चार महिलाओं समेत छह लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. महिला की मदद के लिए आगे आए दो लोगों को भी हिरासत में लिया गया है. घटना में शामिल GRP कर्मियों को पहले नजीबाबाद में ट्रेन से उतार लिया गया, साथ में दो और सह-यात्रियों को भी नजीबाबाद में GRP पुलिस स्टेशन ले जाया गया.

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