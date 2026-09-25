Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: बदायूं में जमुई जैसा कांड, प्रेमी-प्रेमिका को आपत्तिजनक हालत में युवकों ने पकड़ा, फिर किया गलत काम, वीडियो वायरल

UP Crime: बदायूं में जमुई जैसा कांड, प्रेमी-प्रेमिका को आपत्तिजनक हालत में युवकों ने पकड़ा, फिर किया गलत काम, वीडियो वायरल

Budaun Crime: यूपी के बदायूं में 6-7 युवकों ने जंगल में प्रेमी-प्रेमिका को आपत्तिजनक हालत में पाकर घेर लिया. दोनों को दौड़ाकर उनके साथ मारपीट की. फिर लड़की से छेड़छाड़ करने लगे. डरे-सहमे प्रेमी-प्रेमिका ने छोड़ देने की मिन्नतें की, लेकिन आरोपी नहीं माने.

By: Hasnain Alam | Published: September 25, 2026 8:21:17 PM IST

बदायूं प्रेमी-प्रेमिका केस
बदायूं प्रेमी-प्रेमिका केस


UP Crime News: उत्तर प्रदेश के बदायूं में बिहार के जमुई जैसा मामला सामने आया है. उघैती थाना क्षेत्र में जंगल में घूम रहे प्रेमी-प्रेमिका को 6-7 युवकों ने घेर लिया. आरोप है कि युवकों ने दोनों के साथ मारपीट की, युवती से छेड़छाड़ की और घटना का वीडियो बनाया. इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दोनों से 1,500 रुपये भी छीन लिए. राहगीरों के पहुंचने पर आरोपी मौके से फरार हो गए.

घटना 17 सितंबर की बताई जा रही है. गुरुवार को घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया. पुलिस ने पीड़ित युवक और युवती की पहचान कर उनसे शिकायत ली. इसके बाद वीडियो के आधार पर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है.

You Might Be Interested In

जंगल से कुछ दूरी पर खड़ी की थी बाइक

जानकारी के मुताबिक 17 सितंबर को सरायबरोलिया गांव के पास सिद्धबरोलिया मंदिर के नजदीक जंगल में एक युवक और युवती गए थे. दोनों के बीच प्रेम संबंध बताए जा रहे हैं. उन्होंने अपनी बाइक जंगल से कुछ दूरी पर खड़ी की थी. 

पुलिस के मुताबिक, बाइक देखकर स्वरूपुर निवासी सुगेन्द्र कुमार, सरायबरोलिया निवासी बेचैन जाटव और छोटे जाटव समेत 6-7 युवक वहां पहुंच गए. आरोप है कि जंगल में प्रेमी-प्रेमिका को आपत्तिजनक हालत में पाकर घेर लिया.



दोनों को दौड़ाकर उनके साथ मारपीट की. फिर लड़की से छेड़छाड़ करने लगे, डरे-सहमे प्रेमी-प्रेमिका ने छोड़ देने की मिन्नतें की, लेकिन आरोपी नहीं माने, दोनों का वीडियो बनाते रहे और 1,500 रुपए भी छीन लिए.

वीडियो में आरोपी शोर मचाते और युवक-युवती के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं. करीब आधे घंटे बाद कुछ राहगीरों के वहां पहुंचने पर आरोपी दोनों को छोड़कर भाग गए.

आरोपियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो

गुरुवार शाम आरोपियों ने कथित तौर पर घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने पीड़ित की बाइक के नंबर के आधार पर उसकी पहचान की. पूछताछ में पता चला कि युवक संभल जिले का रहने वाला है, जबकि युवती उघैती क्षेत्र की निवासी है.

पुलिस ने दोनों से लिखित शिकायत ली और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू की. गुरुवार रात सरायबरोलिया गांव के जंगल से सुगेन्द्र कुमार, बेचैन जाटव और छोटे जाटव को गिरफ्तार कर लिया गया. तीनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं.

एसएसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जानकारी हुई. मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कुछ अन्य आरोपी फरार हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.

Tags: UP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बैंक में एफडी कैसे कराई जाती है?

September 25, 2026

‘पहला प्यार दूसरी बार’ फिल्म के स्टारकास्ट

September 24, 2026

होम लोन के लिए कैसे करें आवेदन?

September 24, 2026

कौन हैं संदीपा विर्क, कमरे में डायरेक्टर ने कंप्रोमाइज की...

September 23, 2026

कौन हैं आफिया सैयद? जो प्रेम कीटाणी से बॉलीवुड में...

September 23, 2026

एटीएम पर फ्रॉड से कैसे बचें?

September 23, 2026
UP Crime: बदायूं में जमुई जैसा कांड, प्रेमी-प्रेमिका को आपत्तिजनक हालत में युवकों ने पकड़ा, फिर किया गलत काम, वीडियो वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP Crime: बदायूं में जमुई जैसा कांड, प्रेमी-प्रेमिका को आपत्तिजनक हालत में युवकों ने पकड़ा, फिर किया गलत काम, वीडियो वायरल
UP Crime: बदायूं में जमुई जैसा कांड, प्रेमी-प्रेमिका को आपत्तिजनक हालत में युवकों ने पकड़ा, फिर किया गलत काम, वीडियो वायरल
UP Crime: बदायूं में जमुई जैसा कांड, प्रेमी-प्रेमिका को आपत्तिजनक हालत में युवकों ने पकड़ा, फिर किया गलत काम, वीडियो वायरल
UP Crime: बदायूं में जमुई जैसा कांड, प्रेमी-प्रेमिका को आपत्तिजनक हालत में युवकों ने पकड़ा, फिर किया गलत काम, वीडियो वायरल
UP Crime: बदायूं में जमुई जैसा कांड, प्रेमी-प्रेमिका को आपत्तिजनक हालत में युवकों ने पकड़ा, फिर किया गलत काम, वीडियो वायरल