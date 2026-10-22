Home > उत्तर प्रदेश > Jalaun: चोरी की शिकायत पर चौकी बुलाया, 15 साल के किशोर को थर्ड डिग्री देने का आरोप; SP तक पहुंचा मामला

Jalaun: चोरी की शिकायत पर चौकी बुलाया, 15 साल के किशोर को थर्ड डिग्री देने का आरोप; SP तक पहुंचा मामला

Jalaun News: जालौन से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है. यहां चोरी की शिकायत के सिलसिले में 15 साल किशोर को पुलिस चौकी बुलाए जाने के बाद उसके साथ कथित तौर पर मारपीट और थर्ड डिग्री टॉर्चर किए जाने का आरोप लगा है.

By: Shristi S | Published: October 22, 2026 10:37:04 PM IST

जलौन में 15 साल के किशोर को थर्ड डिग्री देने का आरोप
जलौन में 15 साल के किशोर को थर्ड डिग्री देने का आरोप


Jalaun Minor Third Degree Torture Case: यूपी के जालौन से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है. यहां चोरी की शिकायत के सिलसिले में 15 साल किशोर को पुलिस चौकी बुलाए जाने के बाद उसके साथ कथित तौर पर मारपीट और थर्ड डिग्री टॉर्चर किए जाने का आरोप लगा है. मामले में चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. किशोर के पिता ने पुलिस अधीक्षक (SP) से शिकायत कर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. 

चौकी इंचार्ज समेत तीन पुलिसवालों पर आरोप

मामला जालौन के कुठौंद थाना इलाके के हदरुख पुलिस चौकी का बताया जा रहा है. आरोप है कि 15 साल के हर्ष को चोरी की शिकायत के सिलसिले में चौकी बुलाया गया था. इसके बाद चौकी इंचार्ज मुकेश कुमार गौतम और दो अन्य पुलिसवालों पर उसके साथ मारपीट करने और उसे टॉर्चर करने का आरोप लगा है.

You Might Be Interested In

इस मामले में कांस्टेबल अर्पित का नाम भी सामने आया है. हालांकि, किशोर पर कथित हमले के हालात और घटना के दौरान पुलिसवालों की भूमिका की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी.

पिता ने SP से न्याय की गुहार लगाई

किशोर के पिता ने इस मामले में पुलिस सुपरिटेंडेंट से शिकायत की है. उन्होंने आरोपी पुलिसवालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. शिकायत के बाद मामला पुलिस अधिकारियों तक पहुंच गया है. अब जांच में यह पता लगाया जाएगा कि किशोर को चौकी क्यों बुलाया गया था और क्या उसके साथ कोई मारपीट या बदसलूकी की गई थी.

पुलिस ने जांच के आदेश दिए

जालौन पुलिस ने मामले पर कार्रवाई की है. पुलिस के एक ऑफिशियल बयान के मुताबिक, जालौन सर्कल ऑफिसर को मामले की जांच करने और जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. फिलहाल, पुलिस ने जांच के आदेश दे दिए हैं. जांच में सामने आए फैक्ट्स के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है.

Tags: Jalaun newsuttar pradesh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

राइज एंड फॉल 2 के कंटेस्टेंट्स की नेटवर्थ

October 21, 2026

कौन हैं हॉलीवुड की हसीना सिडनी स्विनी?

October 19, 2026

सनी देओल की 5 शानदार फिल्में

October 19, 2026

कंगना रनौत का नवरात्रि लुक वायरल

October 18, 2026

पिता के गुजरने के बाद नीति मोहन का छलका दर्द

October 18, 2026

कौन हैं IPS मृदुल कच्छवा?

October 17, 2026
Jalaun: चोरी की शिकायत पर चौकी बुलाया, 15 साल के किशोर को थर्ड डिग्री देने का आरोप; SP तक पहुंचा मामला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jalaun: चोरी की शिकायत पर चौकी बुलाया, 15 साल के किशोर को थर्ड डिग्री देने का आरोप; SP तक पहुंचा मामला
Jalaun: चोरी की शिकायत पर चौकी बुलाया, 15 साल के किशोर को थर्ड डिग्री देने का आरोप; SP तक पहुंचा मामला
Jalaun: चोरी की शिकायत पर चौकी बुलाया, 15 साल के किशोर को थर्ड डिग्री देने का आरोप; SP तक पहुंचा मामला
Jalaun: चोरी की शिकायत पर चौकी बुलाया, 15 साल के किशोर को थर्ड डिग्री देने का आरोप; SP तक पहुंचा मामला
Jalaun: चोरी की शिकायत पर चौकी बुलाया, 15 साल के किशोर को थर्ड डिग्री देने का आरोप; SP तक पहुंचा मामला