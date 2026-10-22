Jalaun: चोरी की शिकायत पर चौकी बुलाया, 15 साल के किशोर को थर्ड डिग्री देने का आरोप; SP तक पहुंचा मामला

Jalaun Minor Third Degree Torture Case: यूपी के जालौन से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है. यहां चोरी की शिकायत के सिलसिले में 15 साल किशोर को पुलिस चौकी बुलाए जाने के बाद उसके साथ कथित तौर पर मारपीट और थर्ड डिग्री टॉर्चर किए जाने का आरोप लगा है. मामले में चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. किशोर के पिता ने पुलिस अधीक्षक (SP) से शिकायत कर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

चौकी इंचार्ज समेत तीन पुलिसवालों पर आरोप

मामला जालौन के कुठौंद थाना इलाके के हदरुख पुलिस चौकी का बताया जा रहा है. आरोप है कि 15 साल के हर्ष को चोरी की शिकायत के सिलसिले में चौकी बुलाया गया था. इसके बाद चौकी इंचार्ज मुकेश कुमार गौतम और दो अन्य पुलिसवालों पर उसके साथ मारपीट करने और उसे टॉर्चर करने का आरोप लगा है.

इस मामले में कांस्टेबल अर्पित का नाम भी सामने आया है. हालांकि, किशोर पर कथित हमले के हालात और घटना के दौरान पुलिसवालों की भूमिका की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी.

पिता ने SP से न्याय की गुहार लगाई

किशोर के पिता ने इस मामले में पुलिस सुपरिटेंडेंट से शिकायत की है. उन्होंने आरोपी पुलिसवालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. शिकायत के बाद मामला पुलिस अधिकारियों तक पहुंच गया है. अब जांच में यह पता लगाया जाएगा कि किशोर को चौकी क्यों बुलाया गया था और क्या उसके साथ कोई मारपीट या बदसलूकी की गई थी.

@IndiaNewsUP_UK प्रकरण के सम्बन्ध मे क्षेत्राधिकारी जालौन को जांचकर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। — JALAUN POLICE (@jalaunpolice) October 22, 2026

पुलिस ने जांच के आदेश दिए

जालौन पुलिस ने मामले पर कार्रवाई की है. पुलिस के एक ऑफिशियल बयान के मुताबिक, जालौन सर्कल ऑफिसर को मामले की जांच करने और जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. फिलहाल, पुलिस ने जांच के आदेश दे दिए हैं. जांच में सामने आए फैक्ट्स के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है.